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Псковские курсанты изучили оснащение запретной зоны

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Курсанты Псковского филиала Университеты ФСИН в рамках практического обучения посетили ФКУ ИК-4 УФСИН России по Псковской области, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе вуза. 

Фото здесь и далее: Псковский филиал Университета ФСИН России​​​​​​

В исправительной колонии №4 УФСИН России по Псковской области для курсантов 41 взвода Псковского филиала университета ФСИН России под руководством преподавателя кафедры организации режима Игоря Рыженкова состоялось выездное практико-ориентированное занятие.

Основной целью стало изучение особенностей оснащения действующего исправительного учреждения инженерно-техническими средствами охраны и надзора. Инженер группы инженерно-технического обеспечения, связи и вооружения отдела охраны Виктория Богданова поделилась профессиональным опытом и рассказала об особенностях эксплуатации используемого оборудования. 

Будущие специалисты изучили оснащение запретной зоны, тактико-технические характеристики и принципы работы технических средств охраны, а также особенности несения службы часовым – оператором пульта управления. Отдельное внимание уделили оборудованию контрольно-пропускных пунктов для пропуска людей и автотранспорта. 

«Проведение занятий на полигонах практического обучения с привлечением сотрудников-практиков способствует формированию у курсантов профессиональных навыков, необходимых для дальнейшей службы. Возможность непосредственно ознакомиться с техническим оснащением действующего объекта и особенностями работы специалистов позволяет связать теоретические знания с практикой и получить более полное представление о будущей профессиональной деятельности», – отметил преподаватель кафедры организации режима Псковского филиала университета ФСИН России Игорь Рыженков.
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