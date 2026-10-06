Псковские курсанты изучили оснащение запретной зоны

Курсанты Псковского филиала Университеты ФСИН в рамках практического обучения посетили ФКУ ИК-4 УФСИН России по Псковской области, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе вуза.

Фото здесь и далее: Псковский филиал Университета ФСИН России​​​​​​

В исправительной колонии №4 УФСИН России по Псковской области для курсантов 41 взвода Псковского филиала университета ФСИН России под руководством преподавателя кафедры организации режима Игоря Рыженкова состоялось выездное практико-ориентированное занятие.

Основной целью стало изучение особенностей оснащения действующего исправительного учреждения инженерно-техническими средствами охраны и надзора. Инженер группы инженерно-технического обеспечения, связи и вооружения отдела охраны Виктория Богданова поделилась профессиональным опытом и рассказала об особенностях эксплуатации используемого оборудования.

Будущие специалисты изучили оснащение запретной зоны, тактико-технические характеристики и принципы работы технических средств охраны, а также особенности несения службы часовым – оператором пульта управления. Отдельное внимание уделили оборудованию контрольно-пропускных пунктов для пропуска людей и автотранспорта.