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Псковичи поблагодарили Михаила Ведерникова за поддержку спорта в регионе

Спортсмены поблагодарили губернатора Псковской области Михаила Ведерникова за поддержку спорта в регионе. Так, депутат Псковской городской Думы, председатель Псковского регионального отделения Всероссийского общества инвалидов Марина Борисенкова рассказала, что средства распределяются очень справедливо, за достижения спортсменов.

«Когда чувствуешь такую поддержку, очень хочется показывать достойные и хорошие результаты», – отметила она.

Депутат добавила, что вопрос финансирования долгое время лежал на поверхности, и его решение было долгожданным для всех спортсменов области.

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«Приятной неожиданностью» повышение бюджета на поддержку спорта назвал заслуженный работник физической культуры Российской Федерации Виталий Андреев.

«Когда руководство обращает внимание на твою работу, ты стараешься ее улучшить, чтобы получить дополнительное финансирование. Оно очень нужное», – отметил он.

Глава Федерации спортивного ориентирования Псковской области, почетный член Федерации спортивного ориентирования России Алексей Никитин отметил большую предварительную работу комитета по спорту Псковской области.

«Большая работа была проделана комитетом. Обратили внимание не только на массовый спорт, но и на высшее спортивное мастерство, на те федерации, которые представляют нашу область на всероссийских соревнованиях», – сказал он.