Спорт

Финансирование спорта повысят в Псковской области

Финансирование спорта повысят в Псковской области. Об этом губернатор Псковской области Михаил Ведерников рассказал во время встречи со спортсменами 9 февраля.

«Мы хотим предложить дополнительный пакет поддержки, утвердить дополнительное финансирование. Решение назрело давно, долгие годы спорт недофинансировался в регионе, связано это с объективными причинами», – отметил губернатор.

Сейчас возможности области качественно выросли, продолжил он. В текущей версии бюджета на реализацию календарного плана заложено 23,5 млн рублей.

«Эта сумма раз в два года значительно индексировалась, но эту индексацию полностью съедала инфляция. Было непросто, но мы нашли возможность увеличить эту сумму сразу на 50%. При этом хочу донести свою принципиальную позицию: мы будем поддерживать все базовые виды спорта, но если кто-то хочет особое внимание, увеличенное финансировании, спортсмены этих организаций должны показывать результаты», – уточнил Михаил Ведерников.

На практике, за достижение самых высоких результатов (уровня чемпионата России и выше) десять первых видов спорта дополнительно будут получать по 500 тысяч рублей.

«Таким образом, в этом году вы можете рассчитывать уже не на 23, а на 35 миллионов рублей. Лимиты пока доведены на 23, но вы пользуетесь, исходя из того, что я сказал, имея в виду, что при первой корректировке бюджета это изменится. Надеюсь, депутаты нас поддержат. Источник мы покажем. Понимание есть. Ничего обрезать в этой части не придется. Соответственно, можете уже рассчитывать на те цифры, о которых я сказал», - заключил губернатор.