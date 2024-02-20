Новости

Житель Калужской области украл вещи из великолукского магазина и попал под суд

33-летний житель Калужской области приговорен к принудительным работам за кражу спортивных товаров в великолукском магазине. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в прокуратуре Великих Лук.

Установлено, мужчина похитил из спортивного магазина мужские кроссовки, а на следующий день, вернувшись на место преступления, из того же магазина мужскую куртку. Осужденный брал товар, заходил в примерочную, отрывал от вещей антикражные магниты и складывал вещи в свой рюкзак. Затем, не оплачивая вышеуказанные товары, покидал магазин. Во второй раз был пойман сотрудниками полиции недалеко от магазина.

С учетом мнения государственного обвинителя, мировой судья города Великие Луки признал мужчину виновным в совершении преступлений, предусмотренных часть 1 статьи 158 УК РФ и назначил ему наказание в виде принудительных работ на срок 4 года 10 месяцев с удержанием 5% в доход государства из заработной платы.

Приговор в законную силу не вступил.