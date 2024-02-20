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Псковская область опустилась на 61 место в рейтинге регионов по доходам населения

Псковская область заняла 61 место в рейтинге регионов по доходам населения. Это следует из исследования, проведённого РИА Новости.

Соотношение среднедушевых доходов населения в Псковской области и стоимости фиксированного потребительского набора составило 1,59. Доля населения за чертой бедности в 2023 году составила 12,5%.

2 место - Ненецкий автономный округ;

7 место - Мурманская область;

9 место - Санкт-Петербург;

16 место - Республика Карелия;

20 место - Республика Коми;

23 место - Архангельская область;

32 место - Ленинградская область;

46 место - Новгородская область;

55 место - Калининградская область;

60 место - Вологодская область.

В рейтинге с наибольшим значением доходов лидирует Ямало-Ненецкий автономный округ. Здесь показатель отношения среднего дохода к стоимости фиксированного набора товаров и услуг равен 3,96. На последнем месте — Республика Ингушетия с показателем всего 1,1. В этом регионе также самая большая доля населения, живущего за чертой бедности, — почти 28 %.