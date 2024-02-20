Псковская область опустилась на 61 место в рейтинге регионов по доходам населения

Псковская область заняла 61 место в рейтинге регионов по доходам населения. Это следует из исследования, проведённого РИА Новости.
Соотношение среднедушевых доходов населения в Псковской области и стоимости фиксированного потребительского набора составило 1,59. Доля населения за чертой бедности в 2023 году составила 12,5%.
В рейтинге с наибольшим значением доходов лидирует Ямало-Ненецкий автономный округ. Здесь показатель отношения среднего дохода к стоимости фиксированного набора товаров и услуг равен 3,96. На последнем месте — Республика Ингушетия с показателем всего 1,1. В этом регионе также самая большая доля населения, живущего за чертой бедности, — почти 28 %.