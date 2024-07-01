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Фестиваль «Взвар» прошел в невельском городском парке

Фестиваль «Взвар» собрал сегодня невельчан в городском парке 3 августа.Об этом сообщил глава Невельского района Олег Майоров в своем Telegram-канале.

«Этот праздник посвящён нашему городу, нашему Невелю. А самая главная ценность нашей земли - это, конечно, наши люди! Наша гордость ветераны и старшее поколение, которые отстояли родной край и восстановили наш город, и наши невельчане, которые продолжают здесь трудиться. Сегодня мы свою радость посвящаем невельской земле», - рассказал Олег Майоров.

На разных творческих площадках, мастер-классах невельчане могли найти занятие себе по душе.