Новости

Надежда Бабкина спела в дуэте с роботом

Народная артистка России Надежда Бабкина исполнила песню «Родина моя» вместе с роботом-музыкантом Арни на Форуме объединённых культур в Санкт-Петербурге сегодня, 12 сентября. Песня была создана в рамках проекта «В Россию верим» при поддержке Президентского форума культурных инициатив, передаёт корреспондент Псковской Ленты Новостей.

На площадке X Санкт-Петербургского форума объединённых культур большое внимание уделили большое внимание применению искусственного интеллекта в культуре. Народная артистка России своим выступлением продемонстрировала синтез традиционного творчества и современных технологий, выступив на одной сцене с уникальным поющим роботом.

Форум проходит в Санкт-Петербурге уже в пятый раз. Программа разделена на несколько секций, которые посвящены разным сферам культуры: кино, театр, музыка, музеи, деловая культура и искусственный интеллект. На форуме именитые деятели культуры нашей страны обмениваются опытом и обсуждают актуальные темы в рамках дискуссий.

Также сегодня в атриуме Главного штаба Эрмитажа проходит Пленарное заседание президента Российской Федерации Владимира Путина, на котором он ответит на вопросы, связанные с национальной культурой и искусством.

Напомним, что Форум объединенных культур проходит в Санкт-Петербурге с 11 по 14 сентября.