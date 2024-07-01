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Выставка Псковского музея «По платью видно, кто идет» открылась в Коломне

В Музее-заповеднике «Коломенский кремль» открылась выставка Псковского музея-заповедника «По платью видно, кто идет». Проект рассказывает о самобытном народе сето, а также презентует его уникальные серебряные украшения и костюмы. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского музея-заповедника.

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского музея-заповедника

Гостей открытия приветствовала генеральный директор Псковского музея Светлана Мельникова. В формате видеообращения она обозначила значимость и живость культуры сето, богатство песенных традиций народа и особую ценность предметов сетосского «серебряного наряда».

Более подробно познакомиться с культурой сето участники открытия выставки смогли на кураторской экскурсии, которую провела старший научный сотрудник отдела хранения музейных фондов, хранитель фонда драгоценных металлов Ирина Галицкая.

Она отметила, что предметы сетосского «серебряного наряда», которые хранятся в настоящее время в Псковском музее, собраны более чем за сто лет его существования. Среди них цепи разнообразного плетения с подвесками в виде колокольчиков и монет, украшения из крупных полых бусин, ожерелья с листовидными подвесками, браслеты и серьги. На выставке представлены мужские и женские костюмы, линики, фрагменты узорного ткачества, пояса, рукавицы и гольфы сето.

Выставка сопровождается пейзажами земли сето и акварелями псковички Анны Калашниковой-Роот, которая в своем творчестве много внимания уделяла изображению своеобразного яркого костюма сето и традиционных украшений.

«Приглашаем посетить уникальное выставочное пространство и познакомиться с самобытным народом сето в Краеведческом музее Коломны», - обратились к жителям Коломны в Псковском музее-заповеднике.

Выставка находится по адресу: город Коломна, улица Лажечникова, дом №15.