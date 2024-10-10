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В Псковской области выявили более двух тысяч зараженных пионов

Опасное насекомое обнаружили в 2420 срезанных цветах на складе временного хранения в Псковской области. Специалисты Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора выявили, что по морфологическим признакам насекомое схоже с карантинным объектом. Всю партию пионов уничтожат. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора.

Цветы были выращены в Чили и ввозились в Москву из Латвии. Лабораторная экспертиза подтвердила зараженность импортной партии цветов – западным цветочным трипсом (Frankliniella occidentalis Perg.).

В соответствии с нормативными правовыми документами в области обеспечения карантина растений партия заражённых цветов по решению собственника будет уничтожена.