 
Общество

Суд рассмотрит уголовное дело по факту убийства соседа в Красногородском районе

В Пыталовский районный суд поступило уголовное дело в отношении жителя Красногородского района, обвиняемого в умышленном причинении смерти (часть 1 статьи 105 УК РФ). Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе судов Псковской области.

По версии следствия, в марте в ходе совместного распития спиртных напитков между мужчинами произошел конфликт, в ходе которого обвиняемый избил кулаками потерпевшего, в результате чего он упал. Далее обвиняемый продолжил избивать лежащего на полу потерпевшего, нанеся ему не менее двадцати ударов кулаками и ногами, причинив тем самым телесные повреждения, которые повлекли смерть.

В настоящее время решается вопрос о назначении судебного заседания.

Напомним, ранее следственные органы Следственного комитета Российской Федерации по Псковской области завершили расследование уголовного дела в отношении 49-летнего местного жителя. 

Тело 53-летнего мужчины с признаками насильственной смерти обнаружили в одной из квартир многоквартирного дома в деревне Саурово.

