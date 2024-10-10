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День Советника по воспитанию отмечается 21 декабря в России

День советника директора по воспитанию отмечается в России 21 декабря.

В современной образовательной системе Советник – это профессионал, которому доверена важная роль в воспитании учащихся. Это не только педагог, но и наставник, который помогает студентам во всем, что касается их развития и самореализации.

Напомним, должность советника директора по воспитанию введена по поручению Президента России Владимира Путина и реализуется в рамках федерального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» национального проекта «Образование».