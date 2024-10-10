Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
«Лёгкая кухня»
Готовим сами как в ресторане
Обследования без очередей и хамства
Воспитатели будущего
Господин Рейтингомер
Работа на «Горводоканале»
Типичный пскович ИНФОГРАФИКА
«Истфакт» Ленин в Пскове
Расширение перекрестка Инженерной – Индустриальной
Отпечаталось В сердце
Что привезти из Пскова?
резонанс 2024
100 самых Влиятельных псковичей
От стекляшки до «чебурашки»
Профсоюз Первый помощник
Платное лечение
 
 
 
ещё Новости 10.10.2024 11:110 «ВКонтакте» отмечает 18-летие 12.01.2025 19:400 Старый Новый год отмечают в Псковском музее-заповеднике 12.01.2025 09:200 В Стругокрасненском округе остались без света 72 населенных пункта 10.01.2025 17:380 Тала Нещадимова: Старый Новый год порадует псковичей морозной погодой 09.01.2025 19:200 Псковские полицейские подарили новогодние подарки детям и ветеранам МВД 09.01.2025 17:470 SpaceX планирует совершить новый испытательный полет Starship 13 января
 
 
 
Самое популярное 08.01.2025 11:400 Выставка трофейной техники открылась в Пскове. Фоторепортаж 09.01.2025 08:130 Мужчина разбился насмерть, выпав из окна многоэтажки в Пскове 05.01.2025 11:006 В центре Пскова выставят технику, захваченную российскими военными на СВО 05.01.2025 10:001 Авария у Нового Изборска произошла сегодня ночью. ФОТО 09.01.2025 09:560 В Пскове сбит пешеход на Рижском проспекте. ВИДЕО
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Новости

Старый Новый год отмечают в Псковском музее-заповеднике

12.01.2025 19:40|ПсковКомментариев: 0

Во Дворе Постникова празднуют Старый Новый год. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского музея-заповедника.

Видео: Псковский музей-заповедник

Сотрудники музея подготовили для гостей праздник, который включает множество разнообразных активностей.

«Мы уже посетили экскурсии по выставкам "До Нового года не трогать!" и "Картины изменчивого мира. "Эпоха Эдо" в России и Пскове". Впереди ждут музейное караоке, увлекательные игры и музыкальные загадки! С наступающим Старым Новым годом!» - отметили в музее.

Теги: #музей
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Сколько денег потратили на новогодние подарки?
В опросе приняло участие 389 человек
12.01.2025, 21:000 Небольшой снег прогнозируют 13 января в Псковской области 12.01.2025, 20:200 Около 5 тысяч человек подключили к электричеству к концу дня 12.01.2025, 20:000 Следователи рассказали, кто будет виновен в получении травм при сходе снега с крыш 12.01.2025, 19:400 Старый Новый год отмечают в Псковском музее-заповеднике
12.01.2025, 19:200 Сборная России завоевала 8 золотых медалей в третий день Российско-китайских игр 12.01.2025, 19:000 В 2025 году выйдет трехтомник о системе образования СССР в годы войны 12.01.2025, 18:200 Почему не стоит курить за рулем, рассказали в МЧС 12.01.2025, 18:000 Около миллиона рублей заполучили мошенники от псковичей
12.01.2025, 17:440 В Великих Луках водитель автомобиля задним ходом наехал на женщину 12.01.2025, 17:400 Установка временного кардиостимулятора спасла жизнь пациенту из Великих Лук 12.01.2025, 17:200 Выставка рукописных икон открылась в Пскове. ФОТОРЕПОРТАЖ 12.01.2025, 17:000 Александр Котов: Прокуратура стоит на страже закона и справедливости
12.01.2025, 16:400 Последствия снегопада ликвидируют в Палкинском районе 12.01.2025, 16:200 Выставка рукописных икон открылась в Доме православной молодежи в Пскове 12.01.2025, 16:000 Ортопед рассказал, к чему приводит сидячий образ жизни 12.01.2025, 15:400 Центральные дороги чистят от снега в Куньинском районе
12.01.2025, 15:200 Госдума будет обсуждать регулирование деструктивного контента в играх 12.01.2025, 15:000 Грузовик съехал в кювет в районе деревни Заполье под Плюссой 12.01.2025, 14:560 Запертых в квартире животных в Великих Луках забрали в приют 12.01.2025, 14:400 В Плюсском районе восстановили центральный водозабор
12.01.2025, 14:300 Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыли 12.01.2025, 14:200 Рекордное количество осадков выпало в Дновском округе 12.01.2025, 14:000 Уборку дорог проводят в Стругокрасненском МО в связи с сильным снегопадом 12.01.2025, 13:480 Около 70 населенных пунктов остаются без электричества в Гдовском районе
12.01.2025, 13:400 Без электричества остались 18 населенных пунктов в Псковском районе 12.01.2025, 13:200 «Городище Алоль» открылся в Псковской области 12.01.2025, 13:000 Рождественский концерт состоится в Пскове 19 января 12.01.2025, 12:400 Коммунальные службы очищают Псков от снега
12.01.2025, 12:200 Дерево сломалось под тяжестью снега на улице Инженерной в Пскове 12.01.2025, 12:000 Как собаки выбирают хозяина, рассказали кинологи 12.01.2025, 11:400 Работы по установке уличного освещения начались в Дновском округе 12.01.2025, 11:201 В Госдуме предложили разделить пенсионные баллы при разводе супругов
12.01.2025, 11:000 Последствия циклона «Чарли» ликвидируют псковские энергетики 12.01.2025, 10:400 Всероссийский турнир по самбо прошел в Великих Луках 12.01.2025, 10:200 Плановые отключения электричества произойдут в Великих Луках 12.01.2025, 10:000 Два российских киберспортсмена в дисциплине CS2 стали лучшими в мире
12.01.2025, 09:400 Псковские энергетики готовы к неблагоприятным погодным условиям 12.01.2025, 09:200 В Стругокрасненском округе остались без света 72 населенных пункта 12.01.2025, 09:000 День работника прокуратуры Российской Федерации отмечается 12 января 11.01.2025, 22:000 Пропавшего на берегу Ловати мужчину продолжают искать в Великих Луках
11.01.2025, 21:413 Эксперт объяснил причины увеличения цен на кофе 11.01.2025, 21:200 Мокрый снег и гололедицу прогнозируют в Псковской области 12 января 11.01.2025, 21:030 Умер артист Валерий Демин 11.01.2025, 20:430 Поезд Деда Мороза вернулся в Великий Устюг
11.01.2025, 20:190 Налипание мокрого снега ожидается на территории Псковской области 11.01.2025, 20:020 В России в 2024 году снизилась средняя сумма автомобильного кредита 11.01.2025, 19:400 Мошенники пытались дозвониться до абонента МТС 13 тысяч раз 11.01.2025, 19:150 Полиция приглашает кандидатов на службу в Пскове
11.01.2025, 18:513 Уровень бедности в России к 2035 году должен составить 5% 11.01.2025, 18:250 Россиянам объяснили порядок действий при краже доступа к их «Госуслугам» 11.01.2025, 18:010 В ДТП с перевернувшейся Audi под Псковом никто не пострадал 11.01.2025, 17:500 Квест «31» по выставке из «Михайловского» прошли гости «Дома Языковых» в Ульяновске
11.01.2025, 17:250 Росавиация продлила рекомендацию с запретом ночных полетов в Израиль 11.01.2025, 17:030 Умер искусствовед Леонид Бажанов 11.01.2025, 16:411 Женщина пострадала в ДТП с автобусом на Рижском проспекте в Пскове 11.01.2025, 16:201 Врач назвал самую полезную для здоровья баню
11.01.2025, 16:020 Псковская детская экологическая библиотека победила во всероссийском конкурсе 11.01.2025, 15:400 Минтранс обновил правила размещения родителей и детей в самолете 11.01.2025, 15:200 Священник рассказал, сколько еще православным можно не поститься 11.01.2025, 14:560 Движение по Рижскому проспекту в Пскове затруднено из-за ДТП с автобусом
11.01.2025, 14:400 Значительная часть посетителей «Михайловского» в дни новогодних праздников-2025 воспользовалась льготами 11.01.2025, 14:180 Вильфанд: к следующей неделе снег на территории РФ уменьшится до 95% 11.01.2025, 14:000 Работы по устройству Вечного огня в деревне Ершово Псковского района планируют завершить до Дня Победы 11.01.2025, 13:400 В России за год создали пять особо охраняемых природных территорий
11.01.2025, 13:200 Более трех тысяч домовладений планируют подключить к газу в 2025 году 11.01.2025, 13:000 Пенсии в России могут доиндексировать, сообщили в Госдуме 11.01.2025, 12:400 Сильный снег ожидается в Псковской области 12 января 11.01.2025, 12:200 Создать единый портал для согласования работ псковских ресурсоснабжающих организаций предложил Антон Дымов
11.01.2025, 11:560 В дни январских праздников-2025 в «Михайловском» приняли на четверть больше посетителей, чем в прошлом году 11.01.2025, 11:420 Год защитника Отечества псковские профсоюзы начали с передачи груза в зону СВО 11.01.2025, 11:403 Стало известно, как бороться с метапневмовирусом 11.01.2025, 11:200 Осужденные к принудительным работам посмотрели короткометражные фильмы в псковской библиотеке
11.01.2025, 11:150 Rostic`s в центре Пскова переехал на новое место 11.01.2025, 11:000 Эксперт дала рекомендации по уходу за губами зимой 11.01.2025, 10:410 Митрополит Матфей возглавил торжества в честь 25-летия прославления преподобного Корнилия Крыпецкого 11.01.2025, 10:200 День заповедников и национальных парков празднуют в России
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2025

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
К.А. Иванова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru