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Старый Новый год отмечают в Псковском музее-заповеднике

Во Дворе Постникова празднуют Старый Новый год. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского музея-заповедника.

Видео: Псковский музей-заповедник

Сотрудники музея подготовили для гостей праздник, который включает множество разнообразных активностей.

«Мы уже посетили экскурсии по выставкам "До Нового года не трогать!" и "Картины изменчивого мира. "Эпоха Эдо" в России и Пскове". Впереди ждут музейное караоке, увлекательные игры и музыкальные загадки! С наступающим Старым Новым годом!» - отметили в музее.