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Российские учителя заявили, что им необходима возможность ставить детям оценки за поведение

Учителям необходимо иметь возможность ставить школьникам оценки за поведение. Такое мнение высказала педагог Анна Чигидина.

«Сейчас нет оценки за поведение. У нас нет рычагов, мы не будем заваливать ребёнка двойками за то, что он плохо себя ведёт и мешает другим. Нам прямо нужна эта оценка за поведение», - отметила она.

На данный момент специалисты пытаются разобраться, как правильно восстановить эту оценку. За время её отсутствия во многом утеряны представления о том, за что её можно и нужно снижать, пишет радио «Sputnik».

«Надо восстановить всю методическую сторону, связанную с этой оценкой. А это сложно, потому что во времена, когда эта оценка была, не было формально расписано, за что её снижать, потому что и так все знали по собственному опыту. А сейчас этот опыт частично утрачен, и нужна новая формализация», - сообщила Анна Чигидина.