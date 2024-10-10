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Александр Дюков вновь переизбран президентом Российского футбольного союза

Действующий президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков в третий раз переизбран на этот пост. Решение было принято единогласно на выборной конференции организации, сообщает пресс-служба союза. Он был единственным кандидатом на выборах.

Фото: Глеб Щелкунов/ Коммерсантъ

Александр Дюков входил в исполнительный комитет РФС с 2014 года. Впервые он возглавил союз в 2019 году. На этот пост его переизбрали в 2021-м. Оба раза его избирали единогласно.

До этого — с 2008 по 2017 годы — господин Дюков занимал пост президента футбольного клуба «Зенит». За этот период клуб трижды становился чемпионом России. Он занимал руководящие посты в Петербургском нефтяном терминале и в Морском порту Санкт-Петербурга. Сейчас Александр Дюков является председателем правления «Газпром нефти», пишет «Коммерсантъ».

Избрание прокомментировал, участвовавший в мероприятии, президент федерации футбола Псковской области Александр Коновалов. Он рассказал, что переизбрание Александра Дюкова имеет определённое значение для нашего региона.

Фото: Александр Коновалов/ страница ВКонтакте

«Во-первых, это развитие на нашей территории новаций РФС. Проект «Футбол в школе» уже объединил 30 образовательных организаций псковщины. Более шести тысяч школьников обучаются азам футбола в рамках третьего урока физической культуры. Образовательные организации получают от Российского Футбольного Союза комплекты футбольного инвентаря и полную методическую поддержку», - написал Александр Коновалов.

Помимо этого, он отметил ещё несколько значений:

новая система школьных соревнований постепенно, усилиями рфс приводится к логическому единоначалию как в системе их организации, так и в конечной цели их проведения;

РФС готово оказать помощь в строительстве футбольного манежа, ведь самый массовый вид спорта в регионе объективно заслуживает этого;

расширение горизонтов футбола. Развитие женского футбола, футбола малых форматов и адаптивного футбола дает возможность привлечь к регулярным занятиям спортом еще больше жителей Псковской области.

«От себя лично и футбольной общественности региона поздравляю Александра Валерьевича с переизбранием на пост Президента РФС!», - отметил Александр Коновалов.