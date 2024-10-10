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Почти на 20 процентов увеличился объём производства пищевой продукции в Псковской области

Объём производства пищевых продуктов увеличился на 19,8 процентов в Псковской области за 11 месяцев 2024 года. Об этом сообщили в сообществе ВКонтакте «Псковстат».

Лидером роста в регионе стало производство сыров. По сравнению с соответствующим периодом предыдущего года прирост составил 44,7%. На 24,1% выросло производство переработанной и консервированной рыбы.Производство колбасных изделий выросло на 16,2%, полуфабрикатов мясных, мясосодержащих, охлажденных и замороженных — на 12,9%, молока, кроме сырого — на 6,2%. Хлебобулочные изделия недлительного хранения показали рост на 1,8%.