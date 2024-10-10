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53% псковичей не испытывают страхов по поводу развития искусственного интеллекта - опрос

53% псковичей не боятся искусственного интеллекта. К такому выводу пришли аналитики сервиса по поиску высокооплачиваемой работы Superjob по итогу опроса, в котором приняли участие представители экономически активного населения из Пскова.

Не испытывают страхов перед развитием искусственного интеллекта чаще мужчины (56% против 50% женщин). Чем моложе псковичи, тем меньше среди них страдающих робофобией: 62% респондентов в возрасте до 35 лет не боятся ИИ, тогда как, среди тех, кто старше, таковых не более 52%. Псковичи с доходом более 100 тыс. руб. чаще тех, кто получают меньше, не испытывают никаких опасений по поводу развития нейросетей.

Основные опасения у тех, кто боится искусственного интеллекта, связаны с возможной заменой деятельности человека и потерей рабочих мест. По мнению многих, стоит бояться восстания машин и деградации человечества: «С развитием ИИ перестанет подчиняться человеку», «У человечества не будет необходимости думать, развиваться, учиться».

Основные доводы тех, кто не испытывает робофобии, состоят в том, что прогресс нельзя остановить и технологии должны развиваться. По мнению многих, искусственный интеллект — это всего лишь технология, а не полноценный искусственный разум («Он недостаточно развит — это пока всего лишь алгоритмы»; «На данном этапе развития он ничем не угрожает хорошим специалистам»), нейросети повышают производительность труда и упрощают жизнь человека («Развитие ИИ принесёт больше пользы, чем вреда. Он может ускорить и упростить многие процессы, повысить эффективность работ»).

Доводы респондентов, которые боятся развития искусственного интеллекта (контекстный анализ комментариев, в порядке убывания количества упоминаний):