Впечатлениями от рабочей поездки в Псковскую область поделилась заместитель премьер-министра Республики Беларусь Наталия Петкевич, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фотографии: Анна Тягунова / ПЛН

«Главный итог: у нас есть успех. У нас есть значительный прирост в товарообороте, причем он взаимный, как по экспорту, так и по импорту для двух наших стран. У нас есть очень прочный задел, уже сформированый, причем в различных направлениях сотрудничества, и практически по всем отраслям: от тяжелого машиностроения, нашей индустрии, нефтехимического комплекса, до образовательного и социально-гуманитарного сотрудничества. Сегодня мы подписали очередной наш план работы на ближайшие три года. Есть те направления, по которым мы, возможно, только начнем работать, или есть какие-то заделы, но и есть точки соприкосновения уже по устоявшимся связям», - сообщила Наталия Петкевич.

Она также поделилась впечатлениями от посещения Псковской области. По ее словам, наиболее впечатляющим оказалось посещение Социального городка. Наталия Петкевич отметила, что на территории Республики Беларусь такой формат не практикуется, но у нее уже есть идее по его реализации.

«Когда мы с Михаилом Юрьевичем (Ведерниковым - губернатором Псковской области - ред.) в прошлом году познакомились, он настолько патриотично, с такой любовью рассказывал о Псковщине, что я просто с нетерпением ждала посещения. У меня достаточно сложная поездка выдалась и в плане передвижения, и много точек, и много мероприятий. Во-первых, мне очень понравился город, я еще мало что посмотрела, но все, что проехали, я смотрела из окна автомобиля, мне очень понравилось. Город сочетает в себе и сохранившиеся истоки православия, и новые объекты, органично соединенные. Я, к сожалению, смогла посетить всего несколько объектов. Мне очень понравился Социальный городок. Для нас эта тема очень актуальна в связи со старением населения и вопрос заботы о пожилых людях, и создании пансионата для пожилых - одно из приоритетных направлений нашей системы социальной защиты. Ваш проект очень интересен, очень интересна реализация формы жизнеустройства пожилых людей. У нас нет такой формы, создания жилой среды, абсолютно идентичной, в виде отдельных квартир, это очень интересно. Уже даже примерно понимаю, как это можно сделать у нас», - поделилась Наталия Петкевич. Кроме того, вице-премьер отметила псковский «Кванториум».