День открытых дверей Пограничного управления ФСБ России по Псковской области под названием «Время возможностей» прошел на площадке Кадрового центра Пскова и Псковского района 25 ноября. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в Областном центре занятости населения, более 100 студентов выпускных курсов СПО погрузились в профессию пограничника.

Фотографии: Областной центр занятости населения

Организаторами мероприятия выступили Пограничное управление ФСБ России по Псковской области и Кадровый центра Пскова и Псковского района.

Мероприятие направлено на популяризацию и знакомство с Пограничной службой среди студентов со средним профессиональным образованием.

Студентам подробно рассказали о службе в Пограничном управлении ФСБ России по Псковской области и о возможности получить на бесплатной основе востребованное высшее и среднее профессиональное образование в пограничных вузах.

Участники мероприятия посетили увлекательные интерактивные площадки различных направлений пограничной службы, среди которых были представлены: медицина, рукопашный бой, стрельба из тренажера «СКАТ». Не каждый день выпадает возможность так «примерить» на себя будущую профессию.