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Пройти диспансеризацию за один день можно в отделении Псковской городской поликлиники

Пройти диспансеризацию за один день можно в отделении медицинской профилактики Псковской городской поликлиники в выходные дни и по будням. Об этом напомнили в Telegram-канале городской поликлиники Пскова.

Фото: Городская поликлиника Пскова/ Telegram-канал

В один день, в одном месте можно пройти первый этап диспансеризации, который включает в себя, в зависимости от возраста: клинический и биохимический анализ крови, ВГД, ЭКГ, флюорографию, маммографию, осмотр гинеколога с цитологическим исследованием, ПСА для мужчин, кал на скрытую кровь.

По результатам первого этапа диспансеризации, в зависимости от выявленной патологии, назначается

второй этап диспансеризации, который включает консультацию специалистов и дополнительные методы диагностики.

Помимо этого, на базе отделения медицинской профилактики можно пройти углубленную диспансериазцию (для тех, кто перенес COVID-19) и диспансеризацию репродуктивного здоровья для мужчин до 49 лет.

В отделении медицинской профилактики отсутствуют пациенты с симптомами ОРВИ.

График работы:

В выходные дни — субботу и воскресенье с 9:00 до 14:00.

В будние дни с 08.00 до 19.00

Отделение медицинской профилактики Псковской городской поликлиники принимает всех жителей Псковской области.