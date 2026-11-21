Официальное открытие уголка истории ОМВД России по городу Великие Луки состоялось южной столице региона, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Фото здесь и далее: пресс-служба УМВД России по Псковской области

В мероприятии приняли участие заместитель начальника Управления МВД России по Псковской области полковник полиции Сергей Ащеулов, председатель Псковской региональной общественной организации ветеранов органов внутренних дел полковник милиции в отставке Николай Северинюк, а также генерал-лейтенант полиции в отставке Геннадий Подзноев, начинавший свой служебный путь в ОВД Великолукского горисполкома в должности участкового инспектора милиции. На встрече также присутствовали члены Общественного совета при ОМВД России по городу Великие Луки.

С приветственным словом к собравшимся обратился заместитель начальника Управления МВД России по Псковской области полковник полиции Сергей Ащеулов. Он вручил ряду сотрудников ведомственные награды за высокие показатели в служебной деятельности и образцовое выполнение служебного долга.

Приказом министра внутренних дел Российской Федерации медалью МВД России «За безупречную службу в МВД» награжден начальник отдела МВД России по городу Великие Луки полковник полиции Василий Федоров. Почетными грамотами МВД России были отмечены также заместитель начальника отдела МВД России — начальник отделения по работе с личным составом ОМВД России по городу Великие Луки, специалист группы комплектования отделения по работе с личным составом и специалист по связям с общественностью направления по связям со СМИ.

Со знаменательным событием личный состав поздравили председатель Псковской региональной общественной организации ветеранов органов внутренних дел полковник милиции в отставке Николай Северинюк и генерал-лейтенант полиции в отставке Геннадий Подзноев. К поздравлениям присоединился полковник милиции в отставке Николай Шмоткин, возглавлявший ОВД по городу Великие Луки в период с 1997 по 2010 годы.

К присутствующим обратились начальник ОМВД России по городу Великие Луки полковник полиции Василий Федоров и создатель уголка истории — председатель первичной общественной организации ветеранов органов внутренних дел города Великие Луки подполковник внутренней службы в отставке Валентина Бызова.

Кульминацией торжества стала церемония перерезания красной ленты. Почетное право открыть уголок истории было предоставлено начальнику ОМВД России по городу Великие Луки полковнику полиции Василию Федорову и выпускнице Калининградского филиала Санкт-Петербургского университета МВД России следователю следственного отдела ОМВД России по городу Великие Луки.

Отмечалось, что формирование музейной экспозиции будет продолжаться. Члены ветеранской организации подчеркнули, что сохранение исторической памяти и пополнение коллекции – важная часть работы, направленной в том числе на патриотическое воспитание будущих поколений сотрудников