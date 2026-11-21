Курсанты Псковского филиала Университета ФСИН России под руководством профессора кафедры гуманитарных и социально-экономических дисциплин Дмитрия Егорова приняли участие в XIII Свято-Тихоновской конференции «Человек и трансформация современного общества: проблемы безопасности, духовности и культуры», сообщили Псковской Ленте Новостей в учебном заведении.

Фото: Псковский филиал университета ФСИН

В рамках пленарного заседания представители научного сообщества обсудили вопросы духовно-нравственного воспитания, сохранения традиционных ценностей, формирования гражданского единства и противодействия идеологическим манипуляциям.

Профессор Дмитрий Егоров также выступил с докладом «Понятийное мышление в социальных науках (как в современном мире противостоять идеологическим манипуляциям)». Он рассмотрел значение корректного определения понятий для научного познания и общественного диалога, а также обратил внимание на роль понятийного мышления в распознавании и преодолении идеологических манипуляций.

В рамках конференции также представлены научные работы курсантов филиала: «Влияние занятий фаер-шоу на развитие личностных качеств человека (курсанта)» Валерии Желамковой, «Роль религиозных ценностей и теологии в обеспечении духовной безопасности современного светского образования» Варвары Поддубной и «Семья и школа как институты духовно-нравственного воспитания: модели взаимодействия для обеспечения духовной безопасности» Екатерины Шпаковой. Научным руководителем всех трех работ выступил Дмитрий Егоров.

По итогам XIII Международной научно-практической Свято-Тихоновской конференции Псковский государственный университет издал электронный сборник материалов, в который вошли публикации научных работ курсантов Псковск