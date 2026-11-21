Налоговая служба - это ключевое звено в формировании бюджетов всех уровней. Об этом в своем поздравлении в Мах сообщил глава города Великие Луки Николай Козловский.

«Уважаемые сотрудники и ветераны налоговых органов! От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником – Днём работника налоговых органов Российской Федерации! Налоговая служба является одной из значимых структур системы государственного управления, ключевым звеном формирования бюджетов всех уровней. От результатов деятельности сотрудников ведомства во многом зависят объёмы доходной части бюджета страны, и, соответственно, обеспечение исполнения социальных обязательств, реализация национальных проектов и федеральных программ, и в целом темпы социально-экономического развития нашего государства», - сообщил Николай Козловский.

По его словам, именно высокий профессионализм и ответственный подход к делу работников налоговой службы способствуют своевременному пополнению бюджета города Великие Луки, средства которого направляются на улучшение условий жизни великолучан.

«Уважаемые сотрудники налоговых органов! Примите слова искренней благодарности за добросовестность и принципиальность при выполнении поставленных задач. Уверен, что, планомерно повышая эффективность взаимодействия с налогоплательщиками, в том числе за счёт внедрения современных цифровых практик и электронных сервисов, делающих налоговые процедуры более прозрачными и удобными, вы и в дальнейшем будете добиваться высоких результатов в своей деятельности», - добавил глава южной столицы.

Он также выразил отдельную признательность ветеранам налоговой системы за преданность избранному делу и многолетний труд на благо города и страны.

«От всей души желаю всем работникам налоговой службы крепкого здоровья, новых профессиональных достижений, счастья и благополучия, успехов в осуществлении намеченных планов и добра! С праздником!» - заключил Николай Козловский.