Искусственный интеллект может помочь разобраться в медицинских терминах и подготовить вопросы для врача, но использовать рекомендации нейросети как готовую схему лечения опасно. Об этом рассказал детский хирург, уролог и андролог, кандидат медицинских наук, основатель сети многопрофильных клиник «МЕДИКАМЕНТЕ» Михаил Никитский.

По словам специалиста, к нему на прием пришла мама семилетнего ребенка с энурезом. Женщина самостоятельно изучила информацию в интернете, обратилась к искусственному интеллекту и уже имела готовое представление о том, какие препараты должен принимать ребенок.

«В данном случае речь шла о ребёнке с энурезом, но предложенная искусственным интеллектом схема лечения была направлена на коррекцию состояния, при котором мочевой пузырь недостаточно сокращается и способен накапливать большие объёмы мочи. Это принципиально иная ситуация, требующая другого подхода», — рассказал Михаил Никитский.

Врач отметил, что самостоятельное применение рекомендованных нейросетью препаратов могло не помочь ребенку, а, напротив, усугубить нарушения мочеиспускания.

«Если бы мама самостоятельно начала давать ребёнку рекомендованные препараты, мы могли бы получить не улучшение, а усугубление нарушений мочеиспускания. Вплоть до серьёзного ухудшения функции мочевого пузыря», — подчеркнул специалист.

Он пояснил, что энурез и гиперактивный мочевой пузырь не являются тождественными понятиями. Энурез — это непроизвольное мочеиспускание, чаще во время сна, тогда как при гиперактивном мочевом пузыре характерны симптомы накопления мочи, в том числе внезапные позывы и учащенное мочеиспускание.

«Существуют и противоположные нарушения: например, синдром ленивого мочевого пузыря, при котором мочеиспускание происходит недостаточно эффективно, а остаточная моча может накапливаться. Подходы к диагностике и лечению этих состояний различаются. Именно поэтому нельзя выбирать препарат только по совпадению нескольких симптомов или по результатам интернет-поиска», — отметил Никитский.

По его словам, врач должен оценить жалобы, историю развития проблемы и при необходимости назначить обследования, пишет RuNews24.ru .

Отдельно специалист обратил внимание на вопрос ответственности. По его словам, лечение по советам блогеров, авторов интернет-контента или нейросети принципиально отличается от медицинской помощи, оказанной специалистом после осмотра пациента.

«Я совершенно не против того, чтобы родители пользовались современными технологиями. Искусственный интеллект может помочь сформулировать вопросы врачу, разобраться в медицинских терминах, найти дополнительную информацию. Но он не должен становиться специалистом, который определяет диагноз и назначает ребёнку рецептурные препараты», — заявил уролог.

При этом родители, по словам врача, могут использовать нейросети как вспомогательный инструмент и обсуждать полученную информацию со специалистом.

«Особенно настораживает ситуация, когда мама или папа приходят на приём и уже знают, что именно нужно назначить. Родители вправе задавать вопросы, интересоваться альтернативами, обсуждать лечение», — заключил Михаил Никитский.