С 1 марта 2027 года операторы связи начнут предупреждать россиян о входящих звонках с иностранных номеров. Соответствующие правила утвердило правительство России, сообщили в министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

При поступлении такого звонка на экране мобильного телефона появится надпись «Иностранный вызов». Если технические возможности позволяют, дополнительно будет отображаться страна, которой принадлежит номер. Длина уведомления не превысит 32 символов.

Для владельцев стационарных телефонов предусмотрено голосовое предупреждение об иностранном вызове при наличии технической возможности.

Услуга будет бесплатной для всех абонентов.

Минцифры пояснили, что новая мера направлена на борьбу с телефонным мошенничеством. Злоумышленники нередко используют зарубежные номера, которые внешне похожи на российские, чтобы ввести граждан в заблуждение. Маркировка иностранных звонков вошла во второй пакет мер по противодействию кибермошенничеству.