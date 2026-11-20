Жители Псковской области смогут бесплатно проверить уровень цифровой грамотности и навыков работы с искусственным интеллектом в рамках всероссийской акции «ЦифрАтест». Об этом сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Акция проходит с 9 ноября по 13 декабря 2026 года. Тестирование доступно онлайн, не требует регистрации и занимает не более 20 минут.

Участникам предлагают ответить на вопросы по основным направлениям цифровой грамотности, включая работу с информацией, цифровые коммуникации, информационную и финансовую безопасность, а также использование искусственного интеллекта.

Тестирование адаптировано для разных возрастных групп — от школьников и молодежи до работающих граждан и людей старшего возраста. По итогам прохождения участники смогут узнать свой уровень цифровой грамотности и ИИ-компетенций, получить персональные рекомендации и именной сертификат с результатом.

На платформе также доступен образовательный раздел с лекциями и обучающими материалами о безопасном поведении в интернете, защите персональных данных, цифровых технологиях и искусственном интеллекте.

«Развитие цифровых компетенций — важная составляющая формирования человеческого капитала страны. Чтобы образовательные инициативы отвечали реальным потребностям общества, необходимо понимать, какими навыками люди уже владеют и где сохраняются дефициты», — отметила руководитель центра по работе с госсектором СберУниверситета Ирина Ровдо.

Пройти тестирование можно до 13 декабря на сайте «ЦифрАтест».

Проект реализуется АНО «Цифровая экономика» в поддержку федерального проекта «Кадры для цифровой экономики» национального проекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства».