Первый заместитель председателя правительства России Денис Мантуров и помощник президента России Владимир Мединский приняли участие в торжественной церемонии открытия памятной доски Феликсу Дзержинскому, возглавлявшему Высший совет народного хозяйства СССР с 2 февраля 1924 года по 20 июля 1926 года.

Ее установили на фасаде здания на Славянской площади, возведенного в 1912–1913 годах по проекту архитектора Ивана Кузнецова. Именно здесь располагался ВСНХ СССР, которым руководил Феликс Дзержинский. Памятная доска выполнена из бронзы скульптором, народным художником Российской Федерации Салаватом Щербаковым.

«Сегодня Россия вновь решает масштабные задачи наращивания промышленного потенциала и достижения технологического суверенитета. Исторические условия, конечно, другие. Но значение эффективного государственного управления, жесткой дисциплины и личной ответственности за результат остаётся неизменным. Эти качества, в сочетании с исключительной работоспособностью и требовательностью к себе, отличали Феликса Эдмундовича Дзержинского», – отметил Денис Мантуров.

В торжественной церемонии открытия приняли участие председатель Московской городской Думы Алексей Шапошников, председатель Общественного совета при Федеральной службе безопасности Российской Федерации Василий Титов, представители федеральных и столичных органов власти, общественных, ветеранских и образовательных организаций, москвичи и гости столицы.

Высший совет народного хозяйства СССР – ключевой орган управления экономикой страны. Он координировал работу советов народного хозяйства союзных республик, промышленных предприятий союзного значения, а также курировал высшие и средние технические учебные заведения СССР.

Феликс Дзержинский возглавил ВСНХ СССР в 1924 году, направив усилия на восстановление и стабилизацию промышленности, разрушенной в период войн и революций. Знаковой датой стало 20 ноября 1924 года, когда он принял руководство Главметаллом ВСНХ СССР: под его началом производство металла выросло на 200%, а валовая продукция металлообрабатывающей и машиностроительной промышленности увеличилась на 120%. Феликс Дзержинский оставался на посту председателя ВСНХ СССР вплоть до своей кончины в 1926 году, посвятив свою жизнь служению Отечеству.