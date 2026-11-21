Владимира Зубова вновь избрали президентом псковской Торгово-промышленной палаты во время пятого съезда региональной организации 20 ноября, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фото: Анна Тягунова / ПЛН

Такое решение было принято единогласно. Перед этим руководители псковских предприятий дали высокую оценку деятельности ТПП региона и ее действующему президенту.

«Сегодня ТПП - ключевая площадка для диалога власти и бизнеса. Вы вносите огромный вклад в защиту интересов бизнеса и малого предпринимательства»- отметил уполномоченный по защите прав предпринимателей Аркадий Мурылев.

По его словам, единогласная поддержка депутатов съезда – закономерный результат работы палаты и ее президента.

За то, чтобы признать работу ТПП области в 2021-2026 годах удовлетворительной, участники съезда тоже проголосовали единогласно.

«Спасибо за уровень доверия, который вы мне оказали! Уверен, что следующую пятилетку мы будем работать лучше, чем все предыдущие годы. Потому что вызовы перед нами серьезные стоят» - поблагодарил собравшихся Владимир Зубов.

Напомним, Владимир Зубов возглавляет Торгово-промышленную палату Псковской области с 1994 года.