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Молодежь Псковской области приглашается к участию в форуме «Ладога»

Молодёжный образовательный форум «Ладога» пройдёт в Ленинградской области с 31 августа по 4 сентября, сообщили Псковской Ленте Новостей в комитете по молодежной политике Псковской области.

В этом году на форуме будет работать 6 площадок:

Код сообщества — для тех, кто хочет собирать вокруг себя тех, кто готов действовать.

Код Правды — для тех, кто хочет разоблачать фейки и делать сильный контент.

Код Памяти — для тех, кто хочет научиться бережно оживлять историю, сохранять и передавать наследие.

Духовный код — для тех, кто хочет найти опору в себе, семье и традициях.

Код воспитания — для тех, кто хочет говорить с родителями и школьниками на одном языке, быть услышанным и делать образование более человечным.

Код Подвига — для тех, кто хочет говорить об истории на языке, понятном молодёжи.

В мероприятии примут участие начинающие педагоги, учащиеся вузов и школ, специалисты в области истории, участники поисковых отрядов, а также добровольцы.

В рамках форума будут проведены различные образовательные мероприятия, включая мастер-классы и практические занятия. Также предусмотрены проекты, направленные на развитие лидерских качеств и гражданской активности.

Проезд, проживание и питание для участников – бесплатно.

Подать заявку на участие могут граждане РФ в возрасте от 14 до 35 лет до 30 июня включительно по ссылке:

Мероприятие организовано при поддержке Федерального агентства по делам молодёжи (Росмолодёжь).