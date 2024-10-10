Молодежь Псковской области приглашается к участию в форуме «Ладога»

Молодёжный образовательный форум «Ладога» пройдёт в Ленинградской области с 31 августа по 4 сентября, сообщили Псковской Ленте Новостей в комитете по молодежной политике Псковской области.
В этом году на форуме будет работать 6 площадок:
В мероприятии примут участие начинающие педагоги, учащиеся вузов и школ, специалисты в области истории, участники поисковых отрядов, а также добровольцы.
В рамках форума будут проведены различные образовательные мероприятия, включая мастер-классы и практические занятия. Также предусмотрены проекты, направленные на развитие лидерских качеств и гражданской активности.
Проезд, проживание и питание для участников – бесплатно.
Подать заявку на участие могут граждане РФ в возрасте от 14 до 35 лет до 30 июня включительно по ссылке:
Мероприятие организовано при поддержке Федерального агентства по делам молодёжи (Росмолодёжь).