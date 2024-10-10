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Александр Козловский: трудоустройство ветеранов СВО – важнейшая задача

16.07.2025 20:39|ПсковКомментариев: 0

Методы содействия приоритетному трудоустройству участников специальной военной операции и членов их семей обсудили на «круглом столе» в Пскове сегодня, 16 июля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального отделения партии «Единая Россия».

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского регионального отделения партии «Единая Россия»

Модератором встречи в рамках партийного проекта «Моя карьера с Единой Россией» выступил депутат Госдумы, секретарь Псковского регионального отделения партии Александр Козловский. В обсуждении острой темы трудоустройства ветеранов СВО приняли участие замминистра труда и занятости Псковской области Яна Васюцкая, руководитель Псковского регионального филиала фонда поддержки участников СВО «Защитники Отечества» Надежда Васильева, врио ректора Псковского государственного университета Сергей Николаев, региональный координатор партийного проекта «Выбор сильных» Владимир Владимиров, представители Ассоциации ветеранов СВО Камиль Ижболдин и Алексей Фомичев, ветераны СВО из Великих Лук Роман Андронов, Иван Овсянкин и представители крупных работодателей региона.

Как подчеркнул Александр Козловский, трудоустройство ветеранов СВО – важнейшая задача, над которой сегодня системно работают, в том числе при поддержке партии «Единая Россия». Фонд поддержки участников СВО «Защитники Отечества» в ежедневном режиме плотно работает с бойцами и их семьями, поэтому первой слово для выступления по теме «круглого стола» предоставили Надежде Васильевой. Она рассказала, что основной вид помощи ветеранам СВО – это юридическая составляющая.

«В Фонде еженедельно прием ведут специалисты, выстроено взаимодействие, охвачены более 500 человек. 63% из них (320 человек) уже трудоустроены. В ходе СВО наши бойцы утрачивают здоровье, получают группу инвалидности, но региональная работа ведется качественно и те, кто хочет работать, работают несмотря ни на что», – подчеркнула Надежда Васильева.

Она отметила, что особое внимание Фонд уделяет всем бойцов, которые вернулись с СВО, но бывают проблемные вопросы, связанные с переобучением и в отдельных случаях с обучением ветеранов СВО. Тему продолжил врио ректора Псковского государственного университета Сергей Николаев. Он отметил важность адаптации участников СВО через образование и вхождение их в мирную жизнь.

«В настоящее время в нашем вузе обучается более 60 участников СВО и свыше 160 детей участников СВО, которые пользуются различными поддерживающими программами. ПсковГУ реализует норм федерального законодательства в части поступления участников СВО и членов из семей в вуз», – рассказал Сергей Николаев.

Он считает, что необходимо подготовить квалифицированных психологов, проводить обучение по рабочим профессиям и организовать индивидуальные образовательные маршруты для студентов. Вуз работает над переходом на адаптивную образовательную программу и рассматривает возможность создания образовательного пространства для ее реализации.

Своим опытом работы и помощи в адаптации ветеранов СВО через спорт поделился региональный координатор партийного проекта «Выбор сильных», руководитель спортивного клуба «Отечество – Псковская область» Владимир Владимиров. Он подчеркнул, что важно вовремя оказаться рядом и дать возможность ветеранам СВО личным примером вдохновлять других людей.

«Спорт – это один из самых эффективных инструментов в адаптации тех, кто вернулся со специальной военной операции, но несмотря на полученные ранения, пройденную реабилитацию, долгий восстановительный период готов посвящать себя физическим нагрузкам и быть примером для других. Спортивные федерации открывают двери для всех, подстраиваются под потребности и возможности разных людей. Если у человека есть желание, то в спорте ему найти себя проще всего», – сказал Владимир Владимиров.

Примером активного участия в общественной жизни региона при поддержке клуба «Отечество» и реализации совместных проектов с «Единой Россией» стал заместитель председателя Ассоциации ветеранов СВО Псковской области, кавалер 2-х орденов мужества, ветеран СВО Камиль Ижболдин. В ходе «круглого стола» он рассказал о своем пути и поделился своим опытом социальной адаптации. Кроме того, герой СВО напомнил присутствующим, что ветераны могут уделять общественной деятельности свое время, но основная их задача – кормить семью. Поэтому решающим фактором возвращения в мирную жизнь становится трудоустройство, которому предшествует мощная поддержка военнослужащих в госпиталях.

«Часто бойцы на этапе восстановления, в госпиталях, теряют мотивацию, потому что не имеют полной информации о своих возможностях – куда пойти работать, где себя применить», – отметил Камиль Ижболдин.

Он считает, что эффективным инструментом поддержки может стать не только работа с психологами, но и сила личного примера – когда другие участники СВО рассказывают о своём опыте адаптации, о том, как нашли себя после службы. 

О том, как реализуется работа с ветеранами СВО в Великих Луках, рассказал руководитель филиала Ассоциации ветеранов СВО в городе Великие Луки Алексей Фомичев. Именно там прорабатывается идея создания Музея трудовой доблести региона. 

«Среди нас есть ребята с ампутациями конечностей, получившие тяжелые ранения, но мы не сдались. Продолжаем вести активный образ жизни сами и вовлекаем ребят в спорт, в общественную деятельность. Важно давать возможность развиваться и тогда наши бойцы сами начнут себя находить и вставать в нужное русло», – отметил Алексей Фомичев.

О мерах поддержки работодателей, которые трудоустроили ветеранов СВО, и помощи соискателям в поиске работы рассказала замминистра Яна Васюцкая.

«Поддержка наших героев в трудоустройстве – это не просто государственная программа, это наш священный долг перед теми, кто защищает Родину. Для каждого участника СВО мы составляем индивидуальный план трудоустройства – подбираем именно те вакансии, которые подходят в конкретной ситуации, предоставляем переобучение, психологическую поддержку и помощь в адаптации», – сказала Яна Васюцкая и назвала конкретные меры поддержки.

Для работодателей: 90 000 рублей – компенсация за оборудование рабочего места, 134 640 рублей – субсидия на выплату зарплаты при трудоустройстве участника СВО, до 200 000 рублей – на создание рабочих мест для инвалидов из числа участников СВО. Для участников СВО: профессиональное обучение по 360 специальностям, трехсторонние договоры с работодателями для целевой подготовки, содействие в предпринимательской деятельности.

«Мы создаем не просто рабочие места – мы обеспечиваем достойное будущее для тех, кто обеспечил безопасность нашей страны», – отметила замминистра.

В ходе «круглого стола» участники отметили острую проблему в отсутствие социального такси, которая является одной из главных трудностей для ветеранов с ограниченной подвижностью ввиду того, что без доступного транспорта даже получившееся рабочее место остаётся для них недостижимым.

Подводя итоги встречи Александр Козловский подчеркнул, что необходимо подготовить конкретные предложения по каждому из обозначенных направлений – для последующей проработки на региональном и федеральном уровнях.

Теги: #СВО
Источник: Псковская Лента Новостей
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