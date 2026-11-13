Одной из площадок для встреч молодых исследователей из разных регионов страны стала Всероссийская молодёжная географическая научная школа, которая проходит в Псковском государственном университете с 11 по 14 ноября. Организаторы рассчитывают сделать мероприятие ежегодным и расширить географию участников, рассказал начальник управления научно-исследовательской деятельности университета, кандидат исторических наук Василий Фролов в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).
По его словам, идея проведения школы, посвящённой исторической и политической географии постсоветского пространства, появилась около трёх лет назад. Для её реализации учёные подали заявку на грантовый конкурс Русского географического общества. Весной 2026 года проект вошёл в число победителей.
В этом году школа объединила молодых исследователей из 12 субъектов России, а также из Беларуси — Минска и Гомеля. Участниками стали магистранты, аспиранты и молодые учёные, работающие в области географии, истории и политологии.
Участники школы также получили возможность представить научные статьи. Лучшие работы после экспертного отбора планируют опубликовать в научном журнале, остальные — в сборнике материалов школы.
Организаторы надеются продолжить проект и в следующем году.
По его словам, одна из главных задач на будущее — привлечь исследователей из большего числа регионов. Партнёрами проекта выступают Псковское отделение Российского исторического общества и МГИМО МИД России.