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354 закона приняла Госдума на весенней сессии - Александр Козловский

В течение весенней сессии Государственная Дума Российской Федерации приняла 354 закона, сообщается в Telegram-канале депутата Госдумы, секретаря Псковского регионального отделения партии «Единая Россия» Александра Козловского.

«Завершили весеннюю сессию Государственной Думы. Это были месяцы интенсивной законотворческой работы. В целом в течение весенней сессии приняли 354 закона. Из них 71% – это законы прямого действия, самый высокий показатель за все предыдущее время», - сообщил депутат.

Он подчеркнул, что главный приоритет работы Госдумы заключался в законодательном обеспечении реализации Послания Президента Федеральному Собранию, которое решает задачи развития страны, укрепления ее суверенитета, повышения благосостояния граждан.

«Мы эту работу выполнили в полном объеме. Необходимые законы приняты, финансирование на их реализацию предусмотрено. Еще одним безусловным приоритетом была поддержка участников СВО и их семей. На сегодняшний день принято 139 законов, из них 15 – с начала этого года. Мы продолжим формировать правовое поле для этого. Отдельно отмечу работу фракции "Единая Россия" в Госдуме: в весеннюю сессию приняли 138 законов, авторами которых была партия. То есть 39% от общего числа принятых в эту сессию инициатив», - добавил Александр Козловский.

Он выделил большую работу, проделанную членами комитета по промышленности и торговле, а также экспертными советами.

«В результате хочу выделить несколько законов, которые, уверен, послужат на пользу людям и внесут свой вклад в укрепление экономического суверенитета нашей страны. Так, мы значительно усилили ответственность за навязывание гражданам дополнительных товаров и услуг – по этой теме мы с коллегами получали обращения от наших избирателей. Онлайн-торговля также не осталась без нашего внимания: сфера стремительно развивается и требует серьезной доработки нормативной базы в части защиты прав потребителей и ответственности онлайн-платформ», - сказал Александр Козловский.

Кроме того, народные избранники приняли закон, направленный на реализацию послания президента и призванный защитить экономику страны от прямого иностранного влияния.

«Законотворческий портфель на осеннюю сессию достаточно весомый, над ним мы будем работать с сентября. В межсессионный период буду трудиться в одномандатном округе: по традиции это время выездов в районы Псковской области и встреч с жителями», - заключил Александр Козловский.