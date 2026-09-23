Бежаницкий суд взял под стражу бездомного петербуржца, укравшего деньги у участника СВО

Бежаницкий районный суд рассмотрел уголовное дело в отношении ранее неоднократно судимого 49-летнего уроженца Санкт-Петербурга, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного пунктом «г» части 3 статьи 158 УК РФ (кража с банковского счета). Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе судов Псковской области.

Суд установил, что не имеющий постоянного места жительства Кудрявцев после освобождения из мест лишения свободы стал проживать в поселке Бежаницы у своего знакомого, являвшегося инвалидом после ранения в зоне СВО, помогал ему по хозяйству. Знакомый передал подсудимому свою банковскую карту, сообщив пин-код, для совершения покупок в магазинах.

В июне 2026 года Кудрявцев обналичил с банковской карты потерпевшего денежные средства в размере 6 000 рублей, из которых 2 500 рублей потратил на продукты, а оставшиеся 3 500 рублей оставил себе, распорядившись ими по своему усмотрению.

В судебном заседании подсудимый полностью признал себя виновным в совершении преступления.

С учетом данных о личности подсудимого, наличии в его действиях опасного рецидива преступлений, суд признал Кудрявцева виновным в совершении преступления, назначил наказание в виде лишения свободы на срок два года с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Осужденный взят под стражу в зале суда. Приговор может быть обжалован.