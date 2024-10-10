Новости

Александр Котов поздравил псковских авиаторов с Днём Воздушного флота России

С Днём Воздушного флота России поздравил псковских авиаторов Председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов.

Фото: Псковское областное Собрание депутатов

«Авиационная транспортная отрасль – сложная многоступенчатая система. Её эффективность и надёжность основываются на безупречной координации действий, профессионализма и ответственности специалистов всех уровней, постоянной модернизации техники и сервиса. Именно такая слаженная командная работа гарантирует неизменно высокий уровень безопасности воздушных перевозок», - отметил он.

Александр Котов также подчеркнул, что развитие воздушного сообщения с другими российскими регионами – одно из важных направлений, способствующих укреплению репутации Псковской области как привлекательного места для путешествий, ведения бизнеса и, конечно, для жизни людей. Понимая это, регион уверенно идёт вперёд в развитии своей авиационной инфраструктуры.

«От всей души желаю нашим авиаторам крепкого здоровья, благополучия, профессиональных успехов. Пусть небо дарит вам радость полёта, пусть самолёты уверенно поднимаются в воздух и возвращаются домой точно по расписанию, обеспечивая стабильность и комфорт каждому пассажиру!» - пожелал он.