МТС поможет псковским компаниям перенести данные из мессенджеров на платформу для бизнес-коммуникаций

Платформа для бизнес-коммуникаций, обучения и совместной работы МТС Линк представила инструмент для мгновенного переноса архива рабочих чатов из Telegram. Пользователи смогут перенести свои каналы, переписки и файлы в мессенджер чаты от МТС Линк и продолжить рабочее общение без риска потери важной информации.

Псковские компании смогут выгружать каналы и чаты по папкам из Telegram и загружать их в сервис «Чаты». В перенесенных переписках сохранятся текстовые сообщения, эмодзи и файлы. Чтобы продолжить переписку, пользователю достаточно будет добавить в нее нужных участников.

В сервисе доступны личные и групповые чаты, каналы, треды, приватные и групповые звонки из интерфейса, возможность редактировать отправленные сообщения и реагировать на них с помощью эмодзи. Вход в мессенджер осуществляется по технологии единого входа (SSO). Также в сервисе можно создавать профили, менять статусы, обмениваться файлами, находить сотрудников в адресной книге компании, проводить поиск по сообщениям, включать и отключать пуш‑уведомления.

«Корпоративные мессенджеры МТС Линк гораздо удобнее и безопаснее для обмена внутренней информацией компании. Кроме того, за счет доступа сотрудников через рабочие учетные записи снижаются риски утечки чувствительной информации или подделка аккаунта руководителя. Псковскому бизнесу мы предоставим бесплатный ознакомительный период, чтобы протестировать работу сервисов», — прокомментировал директор МТС в Псковской области Дмитрий Гладышев.

В мессенджер интегрирована функция ассистента на базе искусственного интеллекта, который сможет делать обзор длинных переписок. Чтобы пользователь не тратил время на чтение множества сообщений, которые появились в чате в его отсутствие, ИИ-ассистент автоматически сформирует для него краткое содержание и итоги переписки.