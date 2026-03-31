МТС поможет псковским компаниям перенести данные из мессенджеров на платформу для бизнес-коммуникаций

Платформа для бизнес-коммуникаций, обучения и совместной работы МТС Линк представила инструмент для мгновенного переноса архива рабочих чатов из Telegram. Пользователи смогут перенести свои каналы, переписки и файлы в мессенджер чаты от МТС Линк и продолжить рабочее общение без риска потери важной информации.
Псковские компании смогут выгружать каналы и чаты по папкам из Telegram и загружать их в сервис «Чаты». В перенесенных переписках сохранятся текстовые сообщения, эмодзи и файлы. Чтобы продолжить переписку, пользователю достаточно будет добавить в нее нужных участников.
В сервисе доступны личные и групповые чаты, каналы, треды, приватные и групповые звонки из интерфейса, возможность редактировать отправленные сообщения и реагировать на них с помощью эмодзи. Вход в мессенджер осуществляется по технологии единого входа (SSO). Также в сервисе можно создавать профили, менять статусы, обмениваться файлами, находить сотрудников в адресной книге компании, проводить поиск по сообщениям, включать и отключать пуш‑уведомления.
В мессенджер интегрирована функция ассистента на базе искусственного интеллекта, который сможет делать обзор длинных переписок. Чтобы пользователь не тратил время на чтение множества сообщений, которые появились в чате в его отсутствие, ИИ-ассистент автоматически сформирует для него краткое содержание и итоги переписки.