На нескольких улицах Запсковья отключат горячую воду

Подачу горячей воды приостановят на некоторых улицах Запсковья, сообщили Псковской Ленте Новостей на муниципальном предприятии «Псковские тепловые сети».

28 августа с 8:30 и до окончания проведения ремонтных работ будет прекращена подачи горячего водоснабжения по следующим адресам:

Улица Труда, дом № 56;

Улица Инженерная, дома №: 120, 124, 126, 132, 134;

Улица Звездная, дома №: 17, 19, 21;

Улица Юности, дома №: 1, 5, 7, 9, 11, 11А, 11Б, 13, 15/130, 20;

МББОУ «Детский сад №5».

«Во время очередного обхода наши коллеги обнаружили утечку в тепловой камере у дома No56, по улице Труда. Стали разбираться и выяснили, что один из отводов тепловой камеры подтекает. Оставлять утечку в зиму нельзя. Ведь есть риск того, что из-за одной маленькой утечки весь микрорайон может остаться не только без горячей воды, но и без тепла. Руководством предприятия и Участка No6 было принято решение о проведении внеплановых ремонтных работ. На данный момент место утечки локализовано, тепловая камера вскрыта, вся необходимая специальная техника зарезервирована, материалы скомплектованы. С самого утра готовятся мероприятия по отключению и сбросу теплоносителя. Надеемся, что работы пройдут в штатном режиме и ближе к вечеру подача горячего водоснабжения будет восстановлена в полном объеме», - прокомментировали в ПТС.