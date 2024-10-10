Новости

Жители Псковской области могут принять участие в очередном этапе Всероссийской эстафеты «Мои финансы»

Изображение: нейросеть «Шедеврум»

Седьмой этап Всероссийской просветительской эстафеты «Мои финансы» проходит в рамках стратегии повышения финансовой грамотности и формирования финансовой культуры в Российской Федерации до 2030 года. Тема данного этапа: «Рациональное потребление». Эстафета продлится по 10 февраля 2026 года.

Участники эстафеты узнают, как отказаться от импульсивных трат, пройти период распродажи с минимальными тратами, избавиться от ненужных или сломанных вещей, внедрить в свою жизнь простые, но важные экопривычки и многое другое.

Одна из центральных тем — влияние потребления на экологию и природные ресурсы нашей планеты. Эксперты «моифинансы.рф» совместно с партнерами из финансовой сферы, экологами, специалистами из федеральных методических центров по финансовой грамотности подготовили различные обучающие материалы по теме «Рациональное потребление» для взрослых и школьников, тематические видеоролики, раскраски, ребусы, мини-игры и другие образовательно-развлекательные материалы для детей.

Актуальность темы нового этапа отметил заместитель министра финансов Павел Кадочников. «Рациональное потребление — это не синоним экономии. Это, в первую очередь, осознанный подход к жизни в целом, и финансовым вопросам в частности», — подчеркнул он.

Всероссийская просветительская эстафета «Мои финансы» — масштабный проект министерства финансов Российской Федерации. Это ежегодный цикл информационно-просветительских мероприятий, направленных на развитие финансовой культуры в стране. Оператором проекта выступает НИФИ Минфина России.

Эстафета стартовала год назад. За это время охватили 89 регионов России, 44,1 млн участников приняли участие в ней.

Дополнительная информация о мероприятии представлена на портале моифинансы.рф.