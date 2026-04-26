Останки 27 советских воинов обнаружили поисковики в ходе экспедиции «Великолукский рубеж»

Останки 27 советских воинов и 11 медальонов обнаружены в ходе поисковой военно-исторической экспедиции «Великолукский рубеж», официальное открытие которой состоялось 23 апреля на территории сельского поселения «Переслегинская волость» Великолукского муниципального округа Псковской области. О первых находках корреспонденту Псковской Ленты Новостей рассказал командир поискового отряда «Штурм» Илья Никитин.

На данный момент поисковикам также удалось обнаружить предметы личного снаряжения бойцов - противогазы, обувь, станки, расчески и многое другое.

«Промежуточные итоги довольно достойные, не всегда удастся за столь короткий срок найти такое количество медальонов. Но мы надеемся на большее, будем продолжать работать, чтобы установить как можно больше имён за время проведения экспедиции, несмотря на неблагоприятные погодные условия», - отметил Илья Никитин. Он уточнил, что из-за порывов шквального ветра в лагере произошли существенные разрушения - повреждено оборудование, рвет шатры, улетают палатки. Тем не менее, поисковые отряды остаются на месте и продолжают свою работу.

Найденные медальоны в настоящий момент отправлены в лабораторию «Солдатской Медальон» города Москвы для установки имен в лабораторных условиях.

Работа в полевых условиях ведется с 18 апреля. Мероприятие проводится под руководством поискового отряда «Штурм» (город Великие Луки) в рамках деятельности «Поискового движения России» и при поддержке местного отделения Российского военно-исторического общества. В экспедиции принимают участие поисковые отряды из Псковской области, в том числе студенческий поисковый отряд «Я горжусь: Поиск» (ВЛГАФК), а также представители других регионов (Первоуральск, Пенза, Тюмень, Верхняя Салда Свердловской области, г. Каменка Пензенской области, Санкт-Петербург, Екатеринбург). В общей сложности в полевом лагере разместились более 120 человек.

Экспедиция продлится до 4 мая. 22 июня на Ступинской высоте состоится перезахоронение останков советских воинов.