Умерла балерина и педагог Мариинки Любовь Кунакова

Скончалась балерина, балетмейстер-репетитор Мариинского театра Любовь Кунакова, сообщил театр.

Фото: Мариинский театр

«Тридцатого мая на 75-м году жизни не стало одаренной балерины, талантливого педагога, балетмейстера-репетитора Мариинского театра Любови Алимпиевны Кунаковой», - говорится в сообщении.

Коллектив Мариинского театра выражает соболезнования родным и близким Кунаковой, ее друзьям, многочисленным ученикам.

«Цветущая, энергичная, душевная, Любовь Алимпиевна всегда могла поддержать словом, взглядом, улыбкой. Ее интеллигентность и человечность навсегда останутся в памяти коллег, удивительный талант - в воспоминаниях поклонников, а педагогический дар, бесценный опыт и мудрость, которой она щедро делилась на репетициях, - в сердцах благодарных учениц», - отмечают в театре.

Кунакова более полувека посвятила служению балетному искусству в стенах Мариинского театра. Ее творческая судьба на прославленной сцене началась в 1974 году. До 1992 года она была ведущей исполнительницей балетного репертуара. В число ее лучших ролей вошли партии в спектаклях «Легенда о любви», «Спящая красавица», «Жизель», «Баядерка», «Лебединое озеро», «Раймонда», «Корсар», «Дон Кихот». Вместе с тем Кунакова постоянно находилась в творческом поиске, включала в программы выступлений новую для себя хореографию, выходила в спектаклях других театров страны, пишет РИА Новости.

В 1997 году она стала педагогом-репетитором Мариинского театра, позднее - балетмейстером-репетитором. Кроме того, она перенесла классические спектакли в редакции Мариинского театра на сцены Минска, Афин, Токио, Бразилии. Ее многочисленные достижения были оценены почетными наградами и званиями. В 1974 году она удостоилась звания заслуженной артистки РСФСР, а в 1983 году стала народной артисткой РСФСР. В 2009 году она была удостоена Медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, а в прошлом году стала кавалером ордена «За заслуги в культуре и искусстве».