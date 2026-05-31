Биолог рассказал, чем грозит украшение дома ветками берёзы

Хранить берёзовые ветки с соцветиями дома не рекомендуется: они могут вызвать ринит и спровоцировать аллергию. Об этом рассказал кандидат биологических наук, научный сотрудник Ботанического сада МГУ «Аптекарский огород» Алексей Филин. Предупреждение особенно актуально в преддверии праздника Троицы (Пятидесятницы), когда традиционно используют берёзовые ветви для украшения домов. В этом году праздник выпадает на 31 мая.

Традиция украшать дома берёзовыми ветками на Троицу существует давно. На праздник принято делать венки из травы и цветов или составлять букеты с берёзовыми ветвями. В последнее время такие композиции стали популярны и вне праздничного контекста — многие ставят ветки в квартирах без особых поводов. Однако, как предупреждает специалист, это может быть небезопасно для здоровья.

Алексей Филин объяснил, в чём заключается риск:

«Если вы решили украсить дом ветками берёзы, особенно с серёжками, то надо понимать: если вы используете ветки с серёжками — с соцветиями, которые ещё не распустились или уже распускаются, а возможно, даже уже раскрылись, — то они могут содержать в себе огромное количество пыльцы».

Биолог подчеркнул, что дарить букеты с берёзовыми соцветиями человеку с аллергией на пыльцу или приносить такие композиции в свой дом — не лучшая идея. Даже если у вас нет аллергии, пыльца из букета начнёт распространяться по помещению и может спровоцировать ринит или даже вызвать аллергическую реакцию, пишет РИА Новости.

Специалист указал и на другие потенциальные риски:

«Вместе с ветками с улицы в дом можно принести грязь, пыль, яйца насекомых и вредителей, что начнёт распространяться по квартире. Кроме того, если поставить ветки берёзы в воду и не менять её вовремя, то плесень и бактерии начнут распространяться в воде, что не очень благоприятно влияет на организм человека».

В качестве безопасной альтернативы Алексей Филин дал конкретные рекомендации:

«Если уж вы хотите украсить квартиру букетом из берёзы, лучше, конечно, собирать её до того, как серёжки полностью сформируются, до того, как они раскроются. А лучше использовать высушенные букеты. Так можно любоваться красивым сухим букетом без риска для здоровья».