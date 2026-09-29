«Кузница»: Итоги сельскохозяйственного сезона в Псковской области

Слушайте в прямом эфире «ПЛН FM» (102.6 FM) очередной выпуск авторской программы Любови Кузнецовой «Кузница». Это программа, в которой мы обсуждаем острые общественно-хозяйственные темы, которые касаются практически каждого из нас. В этих темах нужно разбираться, о них нужно спорить, на них нужно смотреть под разными углами зрения.

Сегодня поговорим о самочувствие агропромышленного комплекса Псковской области и, в частности, подведем основные итоги сельскохозяйственного сезона 2026 года. В целом нельзя сказать, что он был остро кризисным или чрезвычайно сложным. Тем не менее у этого сезона были свои вызовы и угрозы. Как с ними справились аграрии и руководители сферы? При этом, как известно, цыплят по осени считают. Вот и мы сегодня остановимся на основных итогах работы отрасли, ведь их принято подводить в преддверии профессионального праздника – Дня работников сельского хозяйства. Эти и другие темы мы сегодня обсудим с нашим гостем – министром сельского хозяйства Псковской области Николаем Романовым.

Присоединяйтесь к разговору по телефону прямого эфира: 56-73-72.