Недвижимость

Идем за скидками: акции августа от «Стройбазы на Алмазной»

Традиционно в начале августа мы поздравляем с профессиональным праздником всех строителей. И это неслучайно. Лето – горячая пора не только для аграриев, но и для тех, кто строит и ремонтирует. «Стройбаза на Алмазной» присоединяется к многочисленным поздравлениям и предлагает в августе и сентябре массу интересных скидок на самые разнообразные товары, необходимые для качественных работ.

Сегодня мы расскажем, в каких магазинах вы сможете получить скидку на краску, ковры, сетку рабица, крепеж и саморезы.

КОЛЕРОВОЧНЫЙ ЦЕНТР PARADE

«Стройбаза на Алмазной», павильон №1 (секция 13-14), павильон №15.

msm60.ru/magazin-strojza

(8112)79-35-76

Казалось бы, что может быть проще, чем выбрать цвет краски для стен? Он уже есть у вас в голове, осталось только найти в магазине. Для более верного и быстрого цветового решения лучше воспользоваться услугами колеровочного центра PARADE. Специалист поможет выбрать цвет, используя цветовой веер - вам останется только выпить чашечку ароматного кофе и приобрести необходимую краску в студии цвета «СтройЗА».

Сэкономить на покупке поможет накопительная бонусная карта «СтройЗА», которая оформляется при покупке товаров на сумму от 1000 рублей. Очень удобно: чем больше вы покупаете - тем больше бонусов накапливаете. На красочных ценниках акционных товаров всегда указано две цены - фиксированная со скидкой, а также та, которая действует при наличии бонусов. Последняя - всегда дешевле!

Кроме того, в настоящий момент действует выгодное предложение на фасадную краску РARADE F20 (белая 9 л). Акционная цена на нее снижена до 2549 рублей (прежняя цена - 3203 рубля). При наличии бонусов вы сможете приобрести ее еще дешевле - за 1784 рубля!

В «Строй ЗА» рекомендуют обратить внимание и на спецпредложение, действующее на акриловую краску РARADE W4 (износоустойчивая, 5 л). Обладателям бонусов она обойдется в 1323 рубля.

«МИР СОВРЕМЕННОГО ПОЛА» («ТОПТЫГИН»)

http://msm60.ru/magazin-napolnyh-pokrytij-toptygin

«Стройбаза на Алмазной», торговый павильон № 29, секция 99

8-921-214-47-21

Сегодня невозможно представить современный и красивый дом или офис без ухоженного пола. Самый простой и бюджетный способ обновить надоевший интерьер в квартире - это ковер, уверены в магазине «Топтыгин» на «Стройбазе на Алмазной». А еще ковром можно зонировать пространство или сделать нужный акцент в помещении.

Яркие, скромные, классические, большие и прикроватные - богатый ассортимент ковров, представленных здесь, позволит превратить любой интерьер в особенный. Совершая покупку, не забудьте сказать кодовую фразу: «Псковская Лента Новостей» - и получите скидку 10%!

Кроме того, на большой площади магазина «Топтыгин» разместился широчайший ассортимент линолеума, плитки, ламината, арт-винила и доски. Определиться с тем, что подойдет именно вам, помогут опытные консультанты.

Чтобы сэкономить на покупке, обратите внимание на красные ценники - их в магазине довольно много.

«СТРОЙСЕРВИС»

http://msm60.ru/magazin-stroj-servis

«Стройбаза на Алмазной», торговый павильон № 2, секция 22

(8112)79-30-36

«Девушка, мне нужна пленка укрывать клубнику. Что посоветуете?», «У вас есть саморезы на кровлю?», «А есть заклепки для мебели, но коричневые и небольшие?» За десять минут в магазине «Стройсервис» успевают помочь покупателям с самыми разными запросами - простым псковским дачникам, крупным подрядчикам, профессиональным мебельщикам.

Сетка, пленка, гвозди, саморезы и сверла от отечественного производителя, краска, растворители, герметики и монтажная пена - чего здесь только нет! Есть и большой ассортимент хозтоваров начиная от перчаток и грабель заканчивая строительным инструментом.

В магазине «Стройсервис» вы можете воспользоваться картой постоянного покупателя, которая дает право на скидку от 5% до 20% в зависимости от объема покупки. Также здесь организуются сезонные распродажи, информацию о них можно дополнительно уточнить у продавцов-консультантов.

Добавим, что «Стройбаза на Алмазной» представляет из себя более 100 торговых точек со строительными и отделочными материалами всевозможных марок на любой вкус и кошелек. Во многих магазинах действуют акции и уникальные системы скидок.

«Стройбаза на Алмазной» ждет вас!

Телефон администрации «Стройбазы на Алмазной»: (8112)79-35-55.

График работы рынка: пн-пт с 8.30 до 19.00, сб с 8.30 до 17.00, вс. с 8.30 до 16.00. Воспользуйтесь уникальными предложениями и сэкономьте на необходимых покупках!