 
Недвижимость

Предприниматель может лишиться недвижимости в Пскове из-за перепланировки

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Арбитражный суд Псковской области принял к производству иск администрации Пскова к ИП Антипову М. А. о прекращении права собственности на нежилое помещение и принятии решения о его продаже с публичных торгов с выплатой вырученных от продажи нежилого помещения средств, сообщили Псковской Ленте Новостей в суде.

Изображение создано с помощью нейросети / Арбитражный суд Псковской области

При визуальном осмотре нежилого помещения, расположенного по адресу: Псков, улица Максима Горького, дом 13, помещение 1002 (1 этаж), выявлено несоответствие его технической документации, а именно: проведена перепланировка помещения, снесены перегородки, разрешительные документы на данные работы в технической документации отсутствуют.

ООО «Район одиннадцать плюс» составило акт. Министерство регионального контроля и надзора Псковской области вынесло предостережение в адрес предпринимателя.

В феврале администрация Пскова направила в адрес предпринимателя требование о приведении самовольно переустроенного и перепланированного жилого помещения в МКД в прежнее состояние.

Невыполнение предпринимателем требований администрации послужило основанием для обращения в суд.

Предварительное и судебное заседания назначены на 28 июля.

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