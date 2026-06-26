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В Госдуме рассказали об изменениях в сделках с недвижимостью

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Россияне с 1 июля смогут оформлять электронные сделки с недвижимостью с помощью биометрической идентификации, в том числе используя изображение лица и запись голоса, рассказал член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский.

«С 1 июля 2026 года в России появится дополнительный механизм для оформления электронных сделок с недвижимостью - с использованием биометрической идентификации. В данном случае речь идет не об отпечатках пальцев или сканировании сетчатки глаза. В Единой биометрической системе используются изображение лица и запись голоса», - сказал Якубовский.

То есть при дистанционной сделке, по его словам, система должна будет сверить человека с заранее зарегистрированными биометрическими данными и подтвердить, что документы подписывает именно та сторона договора, которая указана в сделке, пишет РИА Новости

Парламентарий подчеркнул, что биометрия не заменяет усиленную квалифицированную электронную подпись, а работает вместе с ней как дополнительный уровень проверки личности. При этом он уточнил, что данный механизм должен охватывать не одного участника, а стороны договора, иначе сама идея дополнительной защиты теряет смысл, поскольку государству важно убедиться, что волю на отчуждение или приобретение недвижимости выражают реальные участники сделки.

Якубовский назвал данное изменение правильным и своевременным, указав, что рынок недвижимости становится все более цифровым. По его словам, задача государства состоит в том, чтобы сделать такие сервисы не только удобными, но и безопасными.

«Биометрия может стать дополнительным барьером против мошенничества. Она позволит точнее подтвердить, что сделку совершает именно собственник или сторона договора, а не лицо, получившее доступ к документам или электронной подписи», - отметил он.

Депутат добавил, что биометрия - это не обязанность, а дополнительная возможность, при которой сохраняются все обычные формы - МФЦ, нотариальное сопровождение и другие привычные способы оформления сделок. 

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