Лоджии и балконы новостроек в Пскове будет остеклять застройщик 

Обязательное остекление лоджий и балконов на всех фасадах новых многоквартирных домов будет проводиться в Пскове, такое решение приняли депутаты Псковской городской Думы на заседании 26 июня, передаёт корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Также было принято решение расширить список допустимых при строительстве отделочных материалов. Помимо этого, депутаты уточнили требования к цветовым решениям.

«У нас нет чёткого списка цветов, которые позволено использовать при строительстве. Однако стоит учитывать, что у нас в городе все исторические здания жилые, а жилая застройка - серая. От этих цветов сильно отходить не следует», - подчеркнул глава Пскова Борис Елкин.

Депутат гордумы, руководитель проекта ООО СЗ «Монолит» Олег Брячак заметил, что решение остеклять лоджии сразу при строительстве дома - правильное. «Я, как застройщик, знаю, что остеклить балконы сразу выйдет гораздо дешевле, чем потом каждый будет стеклить его сам», - сказал он.