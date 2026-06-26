Антон Мороз: Стандартизация в строительстве необходима

Стандартизация в строительстве необходима. Такое мнение высказал депутат Псковской городской Думы, вице-президент Национального объединения строителей «НОСТРОЙ» Антон Мороз, комментируя в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей изменения правил застройки Пскова.

«Вопрос об изменении правил застройки Пскова действительно интересный, поскольку мы давно говорили о том, что требуется стандартизация строительства. Мы говорим не о проживании в жилье эконом-класса. Соответственно, остекление, кондиционирование, правила устройства этих систем, инженерия - тоже требуют определенной стандартизации, и это очень правильно»,- сказал Антон Мороз.





Напомним, решение об обязательном остеклении лоджий и балконов на всех фасадах новых многоквартирных домов в Пскове приняли депутаты Псковской городской Думы на заседании 26 июня. Еще было принято решение расширить список допустимых при строительстве отделочных материалов. Помимо этого, депутаты уточнили требования к цветовым решениям.

В ходе июньской сессии депутаты также заслушали отчет председателя гордумы Александра Гончаренко о работе за 2025 год.

«Александр Георгиевич постоянно коммуницирует с нами – представителями депутатского корпуса: с председателем всегда можно посоветоваться по волнующему вопросу и оперативно получить обратную связь. Александр Георгиевич заинтересован во многих вопросах, решение которых служит на благо нашим избирателям. Мудрая позиция председателя позволила выстроить конструктивное и эффективное взаимодействие с администрацией города и главой Борисом Елкиным», - прокомментировал отчет Антон Мороз.

Среди других вопросов повестки дня – финансовые, хозяйственные, контрольные. Важный момент для округа №3, закрепленного за Антоном Морозом, – утверждение границ территориальных общественных самоуправлений - ТОС «Бастионная, 23» и ТОС «Л. Толстого, 39».