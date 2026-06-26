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Антон Мороз: Стандартизация в строительстве необходима

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Стандартизация в строительстве необходима. Такое мнение высказал депутат Псковской городской Думы, вице-президент Национального объединения строителей «НОСТРОЙ» Антон Мороз, комментируя в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей изменения правил застройки Пскова.

«Вопрос об изменении правил застройки Пскова действительно интересный, поскольку мы давно говорили о том, что требуется стандартизация строительства. Мы говорим не о проживании в жилье эконом-класса. Соответственно, остекление, кондиционирование, правила устройства этих систем, инженерия - тоже требуют определенной стандартизации, и это очень правильно»,- сказал Антон Мороз. 


Напомним, решение об обязательном остеклении лоджий и балконов на всех фасадах новых многоквартирных домов в Пскове приняли депутаты Псковской городской Думы на заседании 26 июня. Еще было принято решение расширить список допустимых при строительстве отделочных материалов. Помимо этого, депутаты уточнили требования к цветовым решениям.

В ходе июньской сессии депутаты также заслушали отчет председателя гордумы Александра Гончаренко о работе за 2025 год.

«Александр Георгиевич постоянно коммуницирует с нами – представителями депутатского корпуса: с председателем всегда можно посоветоваться по волнующему вопросу и оперативно получить обратную связь. Александр Георгиевич заинтересован во многих вопросах, решение которых служит на благо нашим избирателям. Мудрая позиция председателя позволила выстроить конструктивное и эффективное взаимодействие с администрацией города и главой Борисом Елкиным», - прокомментировал отчет Антон Мороз.  

Среди других вопросов повестки дня – финансовые, хозяйственные, контрольные. Важный момент для округа №3, закрепленного за Антоном Морозом, – утверждение границ территориальных общественных самоуправлений - ТОС «Бастионная, 23» и ТОС «Л. Толстого, 39».

«Теперь число наших ТОСов достигло 17-ти. Благодарю жителей за активную позицию!» - заключил депутат. 
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Пресс-портреты

Елкин Борис Андреевич

Елкин Борис Андреевич

Глава города Пскова

Гончаренко Александр Георгиевич

Гончаренко Александр Георгиевич

Председатель Псковской городской Думы седьмого созыва

Мороз Антон Михайлович

Мороз Антон Михайлович

Депутат Псковской городской Думы 7-го созыва.

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