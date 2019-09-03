Недвижимость

В России начали строить микроквартиры

В одном из новых проектов строительства жилья, выведенных на московский рынок недвижимости, установлен рекорд по компактности предлагаемых покупателям квартир: площади студий в доме начинаются от 11,6 м², и стоят от 2,7 млн руб. И это не только столичный тренд. В Казани продавалась студия площадью 12 м² и стоимостью 1 млн 350 тыс. руб., в Новосибирской обл. - квартирка такой же площадью за 850 тыс. руб., в Челябинской обл. - 12,7 м² за 450 тыс. руб., сообщает агентство «Москва».

«Действительно, в последнее время начинает развиваться формат микроквартир площадью 12−15 м2. Они способны привлечь инвесторов, молодых покупателей, приезжих из регионов и других клиентов с минимальным бюджетом», - считает директор Департамента новостроек «ИНКОМ-Недвижимость» Андрей Кройтор.

«Большой популярностью студии пользуются у так называемого поколения Y в возрасте до 30 лет, - комментирует директор Департамента вторичного рынка агентства Сергей Шлома. - У них совершенно иные приоритеты при выборе жилья, чем у представителей старшей генерации покупателей, выросших в Советском Союзе и в силу своего жизненного опыта предъявляющих не такие завышенные требования к комфорту проживания. Для молодых крайне важен внешний вид дома, наличие красивой входной группы, возможность выбрать объект с необычной планировкой (например, в стиле лофт), подчёркивающей их индивидуальность, наличие удобных парковочных мест. Потому зачастую при покупке недвижимости они делают выбор в пользу новостроек».

«Прямо сейчас в Москве продаётся, например, квартира-студия на Клинской площадью 13 кв. м за 3,5 млн руб. А на Сумском проезде есть микроквартира 15 квадратов за 3,2 млн руб., - рассказывает управляющий партнёр одного из офисов компании “МИЭЛЬ” Светлана Киреева. - Но всё-таки чаще встречаются более удобные студии площадью от 20 м. В Химках в следующем году будет сдаваться дом, где можно купить квартиру 22,9 м² за 2,6 млн руб. Кстати, в столице наметилась тенденция, когда покупают квартиру, скажем, 39 м², затем делят её на 3 части и в каждой из них делают отдельный санузел. Получаются этакие “человейники” по 13 м. Стоят они относительно столичных расценок недорого. Но стоит ли покупать подобные углы? Во-первых, собственность в них долевая. Во-вторых, есть огромный риск, что завтра придёт в такую квартирку Мосжилинспекция и заставит подобных “полусобственников” всё вернуть в прежнее состояние».

Метраж квартир стал уменьшаться не только в Мо­скве и Санкт-Петербурге, где цена жилья высокая, а приезжих и студентов много, но и в других городах страны.