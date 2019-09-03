Недвижимость

Жилой комплекс «City»: Рассрочка от застройщика до 3-х лет

В Пскове завершается возведение первого дома нового жилого комплекса под названием «City». Надежный застройщик в лице группы компаний «Реставрационная мастерская» предложил псковичам современный городской проект в благоустроенном и набирающем популярность микрорайоне.

Адрес жилого комплекса: город Псков, улица Техническая, 17.

Начать рассказ о новом жилом комплексе, пожалуй, стоит с его месторасположения. Это микрорайон Овсище, который в последние годы активно развивается, чему способствует утвержденный органами власти проект планировки. Наличие согласованного плана территории позволяет избежать уплотнительной застройки и сделать среду максимально комфортной для горожан.

ЖК «City» окружен обширной социальной инфраструктурой: общеобразовательной школой, детским садом, магазинами, и другими организациями, оказывающими услуги социально-бытового характера. Отличает Овсище и удобная логистика: хорошее автобусное сообщение и отсутствие плотного автомобильного трафика. Таким преимуществом не могут похвастаться другие спальные микрорайоны города, массово застраивающиеся в последние годы.

ЖК «City» строится по самой современной каркасно-монолитной технологии, что позволяет обеспечить исключительные характеристики по прочности и долговечности дома, а также многообразие и гибкость планировочных решений. Всего в доме представлено 16 вариантов различных планировок от небольших квартир-студий до полноценных трехкомнатных квартир в классическом исполнении.

В новый жилой комплекс «Реставрационная мастерская» перенесла лучшие и самые востребованные наработки, реализованные в загородном проекте комфорт-класса «Видный». Одно из таких новшеств - авторское оформление мест общего пользования от студии Алексея Красильникова. В этом же ряду довольно редкие для псковских новостроек опции в виде установки лифтов фирмы OTIS, видеодомофонов и системы видеонаблюдения, контроля доступа автотранспорта во двор. В каждом подъезде ЖК «City» оборудовано по 2 лифта (грузовой и пассажирский).

Высота потолков в квартирах составит 2,75 м. Металлопластиковые окна в доме устанавливает фирма «Технология окон», входящая в один холдинг с застройщиком, что позволяет обеспечивать качество и гарантийное обслуживание.

Квартиры по желанию будущих новоселов сдаются с полной отделкой. Данная услуга, по опыту застройщика, очень востребована у псковичей. Объясняется это экономией средств и времени. Собственник получает ключи от квартиры, в которой остается, по сути, только поставить мебель. При этом все работы выполняются качественно, из хороших материалов и за фиксированную цену - 6 тысяч рублей за квадратный метр.

Стоимость квартир в новом доме на данном этапе строительства составляет 35-38 тысяч рублей за квадратный метр. При этом застройщик предлагает различные варианты оплаты. Так, уникальной для псковского рынка недвижимости можно считать рассрочку от Застройщика на срок до 3-х лет.

Жилой комплекс «City» имеет собственный сайт. Здесь потенциальным новоселам представлена вся необходимая информация о проекте в целом и о каждой квартире в частности. Ресурс максимально удобен для покупателя, позволяет в онлайн-режиме задать застройщику интересующий вопрос и забронировать приглянувшуюся квартиру. Кроме того, будущих жильцов нового комплекса объединяет группа в социальной сети «ВКонтакте», где они получают самую свежую информацию о ходе строительства. На объекте работает отдел продаж.

Офис продаж на объекте: Псков, ул. Техническая, дом 17. Тел 8-911-358-35-35

Центральный офис продаж: 180022, г.Псков, ул. Линейная, дом 3.

Телефон: 290-500 и 725-177

E-mail: info@city60.ru