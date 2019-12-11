Недвижимость

Почему люди выбирают новостройки от «Полис Групп»?

По статистике большинство покупателей недвижимости отдают предпочтение новостройкам. В отличие от объектов вторичного рынка, современные жилые комплексы предлагают широкий спектр дополнительных опций: собственную инфраструктуру, благоустроенные территории. Кроме того, квартиры в новых домах имеют более удобные и функциональные планировки.

Для тех, кто ищет хорошую квартиру в новом доме, отличным выбором могут стать новостройки от застройщика «Полис Групп», занимающего одно из ведущих мест на рынке недвижимости Петербурга. Жилые комплексы компании относятся к классу «комфорт», самому востребованному у покупателей. В настоящее время компания ведет работы в двух районах города и двух областных локациях, граничащих с Петербургом.

В Московском районе строится ЖК «Полис на Московской». В состав комплекса входят два корпуса, а также детский сад, подземный паркинг и коммерческие объекты;

В Приморском районе находится ЖК «Полис на Комендантском». На закрытой территории, оформленной в эко-стиле, разместятся 20 жилых корпусов высокого класса энергоэффективности, а также многоуровневый паркинг;

В Кудрово завершается строительство ЖК «ПаркЛэнд». Многосекционный жилой дом расположен вплотную к парку Оккервиль, который является любимым местом отдыха горожан;

Желающим купить квартиру в Мурино от застройщика «Полис Групп» представлены сразу две новостройки. Это жилые комплексы «Краски лета» и «Мой мир».

Мурино ждет новоселов

За последнее десятилетие Мурино превратилось из небольшого областного поселка в современный город с качественной инфраструктурой. Этому способствовало наличие в локации станции метро, единственной на территории Ленобласти, и близость к городской черте.

Город продолжает развиваться, и здесь строятся десятки новых домов. В их числе – жилые комплексы «Краски лета» и «Мой мир». Эти проекты включают в себя помимо жилых домов и социальные объекты.

В состав ЖК «Краски лета» входят 15 жилых домов, три дошкольных образовательных учреждения по 100 мест каждое, школа, коммерческая зона. Работы ведутся в пять очередей, четыре из них же сданы. Завершить последнюю застройщик намерен в середине 2020 года. Комплекс находится в одной из самых комфортных локаций Мурино, в шаговой доступности от метро.

В ЖК «Мой мир» помимо трех многосекционных жилых домов появятся детский сад и поликлиника. К реализации этого проекта «Полис Групп» приступил только в этом году, поэтому окончания строительства первой очереди придется подождать до конца 2022 года. Строительство объекта ведется в районе Ручьевской дороги, на удалении от шумных магистралей и недалеко от крупных зеленых массивов.

В новостройках представлен широкий ассортимент квартир: студий, одно-, двух и трехкомнатных. Среди планировочных решений есть варианты стандартного и евроформата, двухсторонние квартиры, с подсобными помещениями и нишами под встраиваемую мебель. Застройщик выполняет предчистовую отделку жилья. За счет этого покупателям не нужно будет тратить силы и время на проведение самых трудоемких работ, а можно приступать к финишному оформлению помещений.