Недвижимость

Обновленной «Публичной кадастровой картой» предлагают воспользоваться псковичам

Для более комфортного использования сервиса Публичной кадастровой карты России в 2020 году был создан новый интерфейс. Об этом Псковской Ленте Новостей рассказала эксперт Кадастровой палаты по Псковской области Елена Гришина.

Так, например, в меню появились новые элементы, расширяющие возможности работы с картой. Теперь можно получить общедоступные сведения о территориях объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), территориях опережающего социально-экономического развития, зонах территориального развития, игорных зонах, лесничествах и лесопарках, охотничьих угодьях, водных объектах, особо охраняемых природных территориях.

Стал доступен поиск и просмотр информации о результатах государственного мониторинга земель. В информационную карточку объекта недвижимости добавлены сведения о датах определения, внесения, утверждения и применения кадастровой стоимости. Публичная кадастровая карта дополнена слоем «Единая электронная картографическая основа», подготовленным по данным цифровых топографических карт и цифровых навигационных планов городов открытого пользования Федерального фонда пространственных данных (ФФПД). Картографическая основы теперь содержит цифровые ортофотопланы ФФПД.

Более удобно стало работать с пространственными данными, измерять расстояния между объектами, определять координаты точки на местности. Пользователь может распечатать нужный фрагмент с комментариями, а также поделиться ссылкой на него в социальных сетях.

«Благодаря сервису можно в режиме онлайн узнать кадастровый номер объекта, получить сведения о кадастровой стоимости, форме собственности, назначении и многое другое», - уточнила Елена Гришина.

По каждому региону РФ можно уточнить количество учтенных недвижимых объектов на текущую дату. Сведения представляются по видам имущества. Под картой имеется список регионов, по которым можно сузить территорию поиска. При выборе нужной области, территория будет приближена на карте. При отсутствии результатов поиска в обновленной версии сервиса пользователь получает ссылку с предложением продолжить поиск объекта недвижимости в соответствующем кадастровом округе, кадастровом районе, кадастровом квартале.

Пользователи сервиса «Публичная кадастровая карта» могут увидеть государственные границы, границы между субъектами РФ, муниципальных образований и населенных пунктов, а также границы зон с особыми условиями использования территории, территориальных и других зон, земельных участков, а также различные виды объектов недвижимости (земельные участки, здания, сооружения, объекты незавершенного строительства, единые недвижимые комплексы), контуры зданий, сооружений и объектов незавершенного строительства.

Все сведения ЕГРН, представленные на сервисе «Публичная кадастровая карта», ежедневно обновляются. Такие сведения являются общедоступными и могут использоваться в качестве справочной информации об объектах недвижимости. Для работы с сервисом не требуется регистрация.