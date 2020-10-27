Недвижимость

Здание кинотеатра «Октябрь» вернулось в муниципальную собственность

Гордума Пскова согласовала передачу здания кинотеатра «Октябрь» в муниципальную собственность. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей с 45-й сессии гордумы, такое решение депутаты гордумы приняли на сессии сегодня, 7 декабря.

Вместе со зданием кинотеатра 1958 года постройки в собственность Пскова передается земельный участок, на котором оно располагается. Площадь здания - 1840,1 кв. м, стоимость - 49 820 241 рублей. Площадь участка - 1426 кв. м, кадастровая стоимость – 1 888 908,12 рублей.

Данные объекты являются собственностью Псковской области, здание кинотеатра «Октябрь» предоставлено в безвозмездное пользование ЦБС Пскова. Впоследствии его планируют реконструировать под библиотеку.

В рамках обсуждения вопроса глава городской администрации Пскова Александр Братчиков подчеркнул, что вряд ли городу впоследствии удастся построить такую библиотеку. Будет проработан вариант поиска вариантов внебюджетного финансирования содержания учреждения.

Депутат Дмитрий Барабанов спросил, есть ли возможность поменять внешний вид здания кинотеатра, чтобы он сочетался со зданием расположенного напротив университета. «Форму здания мы поменять не можем, а цветовое решение возможно поменять в рамках проекта», - ответил ему сити-менеджер.

Дмитрий Пермяков назвал здание кинотеатра «градостроительным» кошмаром и высказал мнение, что единственно верным решением будет его снести. Его мнение прокомментировал Александр Братчиков. «Вы предлагаете нам снести то, на что нам выделяют 320 млн рублей, и выделить из бюджета 50 млн, чтобы сделать там некую зону для граждан?» - отметил он.

Позицию Дмитрия Пермякова раскритиковали также руководитель фракции «Единая Россия» Денис Иванов и депутат Олег Брячак. «Меня удивляют депутаты, которым все плохо», - заметил он и высоко оценил работу связки «губернатор - глава администрации Пскова. «Надо только поддерживать действия, которые помогают городу развиваться. Нет нам не надо — давайте все снесем, сломаем. Разве это нормально?», - добавил Олег Брячак.

В конечном счете депутаты 16 голосами приняли «Октябрь» в муниципальную собственность.